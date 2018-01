«Herr Trump, machen Sie Ihre Haare weg!»

Der Besuch von Donald Trump am World Economic Forum (WEF) in Davos rückt immer näher. In einer nicht repräsentativen Leserumfrage von 20 Minuten sind knapp 40 Prozent der über 6000 Teilnehmer der Meinung, Trump solle auf keinen Fall unser Land betreten können. Lediglich 27 Prozent finden es toll, dass der Präsident dem WEF einen Besuch abstattet.

Umfrage Werden Sie den Auftritt von Donald Trump am WEF verfolgen? Auf jeden Fall! Einen solchen Besuch darf man sich nicht entgehen lassen.

Nein, danke. Dass dieser Mann jetzt auch noch in der Schweiz auftaucht, hat gerade noch gefehlt.

Ich weiss nicht.

Vielleicht.

Auch eine Strassenumfrage in Zürich zeigt: Viele Passanten blicken dem hohen Besuch skeptisch entgegen. «Ich finde es nicht so gut, dass er in die Schweiz kommt», sagt die angehende Studentin Sophie Schlör (19). Er solle vieles ändern, findet die Lernende Lois Spitz (16) – nicht mehr rassistisch und sexistisch sein. Auch in seinem Aufsehen sieht sie Verbesserungspotenzial: «Am besten sollte er seine Haare einfach wegmachen.»

(bz)