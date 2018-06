«Ich bin 10 und hatte schon mein erstes Mal.» Oder: «Ich bin 11 und schwanger von meinem Bruder.» Solche Dinge zählen zu den Top-Sucheingaben bei Google. Medienpädagoge Beat Richert listet auf, was die häufigsten Fortsetzungen von «Ich bin 10 und» bis «Ich bin 19 und» sind. «Ich habe Google vorgegaukelt, ich sei 12, 14 oder 15 Jahre alt», wie er schreibt. Dann habe er die jeweils zehn obersten Fortsetzungen aufgeschrieben, die ihm zu seinen Anfragen vorgeschlagen wurden (siehe oben).

Michael In Albon ist Beauftragter für Jugendmedienschutz bei der Swisscom. Laut ihm gibt es einige Faustregeln, die man im Internet beachten soll:

«Think before you post»: Vor jedem Post sollte man sich überlegen, ob man diese Meinung wirklich preisgeben und in der Öffentlichkeit kundtun möchte.

Nichts ist gratis. Wenn man nicht mit Geld bezahlt, sind oft persönliche Daten die Gegenleistung.

Alle Infos, die auf mich als Person schliessen lassen, wie etwa Handynummer oder Klarnamen, sollten nur dann herausgegeben werden, wenn man das Gegenüber kennt oder ihm vertraut.

Wie der Algorithmus genau aussieht, nach dem Google die Vervollständigungen automatisiert, ist nicht bekannt. Richert geht aber von mehreren Faktoren aus: «Einerseits spielt sicher das Suchvolumen eine grosse Rolle, also wie oft ein Begriff oder eine Frage in einer bestimmten Region gesucht wurde.» Andererseits würden aber auch je nach persönlicher Such-Historie andere Vorschläge angezeigt.

Um diesen zweiten Faktor möglichst zu eliminieren, hat Richert Tracking- und Ad-Blocker aktiviert und die Cookies gelöscht. Ausserdem verwendet er den Firefox-Browser im privaten Modus, der wesentlich sicherer sei als zum Beispiel Chrome. Sein Ziel: «Für Google so anonym wie möglich sein», sagt der 48-Jährige.

Mehr Kommunikation zwischen Eltern und Kindern

Natürlich ist nicht klar, ob die Personen, die die Suchanfragen eingegeben haben, wirklich zehn, elf oder zwölf Jahre alt sind. Durch ihren expliziten Informationsbedarf könne man aber davon ausgehen, so Richert: «Mein Experiment gibt eine interessante und auch schockierende Einsicht, was Kinder und Jugendliche auf Google suchen.» Er mache solche Ranglisten schon seit Jahren – auch mit anderen Suchanfängen: «Beim ersten Mal war ich aber natürlich sehr überrascht von den Resultaten.»

Richert ist selber Vater von zwei Teenagern und setzt sich für eine offene Kommunikation zwischen Eltern und Kindern ein: «Es ist bedenklich, wenn Jugendliche ein intimeres Verhältnis zu einer Suchmaschine haben als zu ihren Eltern.» Das insbesondere, weil deren Geschäftsmodell sei, möglichst viele Daten zu sammeln und die dann zu Geld zu machen. «Man muss sich bewusst sein, dass jede Anfrage an Google gleichzeitig auch eine Antwort an Google ist – und zwar über die eigenen Präferenzen, Vorlieben und Interessen», sagt er.

Natürlich gebe es auch Dinge, die man als Kind nicht unbedingt direkt mit den Eltern besprechen möchte, so Richert: «Dann gibt es aber bessere anonyme Beratungsangebote als Google, etwa von verschiedenen Jugendorganisationen. Das muss man den Kindern bewusster machen.»

«Vorteil von Google ist: Es ist einfacher»

Auch Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter von Swisscom, warnt vor der nur vermeintlichen Anonymität von Google. «Ausserdem sind die Suchresultate nicht qualifiziert, sondern das Ergebnisse eines Algorithmus», sagt er weiter. Andere anonyme Beratungsangebote wie 147 oder tschau.ch würden bessere Informationen liefern, da Antworten von Experten stammten und auf die jeweilige Situation bezogen seien. «Der einzige Vorteil von Google ist: Es ist einfacher, man hat es immer im Hosensack.» Er versteht, wenn gerade Jugendliche nicht alles mit ihren Eltern besprechen wollen: «Das gehört zum Prozess des Erwachsenwerdens.»