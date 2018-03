«Ich bin Albaner, schwul und stehe dazu»

«Verbrennt das Ding, bevor es Eier legt», «Ich würde ihm das Leben mit meinen Fingernägeln nehmen», «Hurensohn» und «ekliger Alter»: Solche Kommentare musste sich Admir H.* (20) in den letzten Tagen von seinen Landsleuten anhören. Auch wurde er mit dem Tod bedroht. Angefangen hat der Shitstorm, nachdem er in einer albanischen Facebook-Gruppe mit über 50'000 Mitgliedern von einem Nutzer als schwul geoutet wurde. Obwohl Homosexualität laut Admir in der albanischen Community geächtet wird, steht er offen dazu. Auf Facebook ging er live und erklärte sich.

Schaut man die Kommentare in der Gruppe an, zeigt sich: Viele haben Mühe damit, dass Admir H. mit den Tabus bricht. «Ich bin ein homosexueller Transvestit», erklärt der Zürcher. «In meinem Herzen bin ich eine Frau und kleide mich dementsprechend. Und ich stehe klar auf Männer. Da ich aber nun einmal in diesem falschen, männlichen Körper geboren wurde, mache ich das Beste daraus.» Dieser falsche Körper gebe ihm auch gewisse Freiheiten: «Ich kann auch Dinge machen und erleben, die Frauen niemals können.» Deshalb zaudere er noch, eine Geschlechtsangleichung vorzunehmen.

«Sie beugen sich dem Druck aus der Gemeinschaft»



Admir H. ist, wie er selbst sagt, in «einer typisch kosovarischen Familie unter gläubigen Muslimen» aufgewachsen. «Kulturelle oder religiösen Handschellen» habe er sich aber nicht anlegen lassen. «Ich wusste schon immer, wer ich bin und was ich will, obwohl andere versuchten, dies zu ändern oder mir ein schlechtes Gewissen zu machen für das, wie ich bin.» Inzwischen sei er seit Jahren bei seiner Familie geoutet. Zu Beginn habe das zu Konflikten geführt. Zwischenzeitlich habe er sich distanzieren müssen.



Anders als er würden sich viele Homosexuelle oder Transmenschen aus dem Kosovo oder dem restlichen Balkan dem Druck aus der Gemeinschaft aber beugen: «Das führt dazu, dass sie ihr wahres Ich kaum kennenlernen oder totschweigen müssen», sagt Admir und seufzt dabei traurig. Für ihn wäre das eine Lebenslüge: «Ich könnte das nie. Was bringt es mir, wenn ich sterbe und nicht einmal meine Liebsten wissen, wer ich tatsächlich war?»

«So behandelt zu werden, macht einsam»



Laut Admir gibt es viele Homosexuelle und Transmenschen aus dem Balkan in der Schweiz. Dass sie sich nicht mal in der Schweiz getrauten, sich zu outen, tue ihm leid. Obwohl die Situation hier besser sei als im «eher homophoben und transphoben Balkan». «Immerhin treffen wir uns hier im Ausgang, beispielsweise an Balkan-Gay-Partys», so Admir, der bis vor rund drei Wochen mit einem Albaner eine Beziehung führte. «Im Kosovo kannst du das Leben als unseresgleichen vergessen.» Es sei aber nicht in allen Balkanländern gleich schlimm. Albanien sei da schon etwas weiter. «Sie haben beispielsweise Schwulenbars.»



Seine Landsleute würden sich oft keine Gedanken machen, wie es für Leute wie ihn ist, in einem «unsichtbaren Gefängnis» zu leben. Auch realisierten sie nicht, dass es zahlreiche Homosexuelle und Transmenschen gibt und dass sie selbst jemanden wie ihn in der Familie haben könnten. «So behandelt zu werden, macht einen einsam, verletzlich, aber irgendwie lernt man, damit zu leben», so Admir. «All die negativen Vorkommnisse in meinem Leben haben mich stärker gemacht, deshalb kann ich so offen darüber sprechen.»

«Homosexualität ist eine Sünde im Koran»



Wie homophob und transphob viele Leute aus dem Balkan seien, zeige sich im Verhalten seiner Landsleute ihm gegenüber: «Sie beschimpfen mich, sie wollen meinen Tod. Sie vergessen aber, dass ich trotz allem als Albaner sterbe.» Erst wenn sie seine «albanische Asche» sehen würden, würden sie merken, dass nicht Leute wie er den Albanern «das Gesicht nehmen, sondern verständnislose Leute, die andere mies behandeln oder zu so einer Tat fähig wären». Manche würden ihr Verhalten ihm gegenüber mit der Kultur und der Religion begründen: «Beispielsweise erinnern sie mich daran, dass Homosexualität gemäss dem Koran eine Sünde ist.» Doch das sei nur ein Vorwand für ihr «mieses Benehmen».

Admir H. sieht sich dank seinem Outing als Vorbild für diejenigen, die so empfinden wie er. «Die Leute können sich von meinem Mut und meiner Kraft ein Stück abschneiden. Ich bin Albaner, schwul und stehe dazu», sagt er. «Ich bin mir sicher, dass sich unsere Situation auch in der albanischen Community in den nächsten zehn Jahren verbessert.» Er wünsche sich, dass seine Landsleute mit der Zeit verstehen, dass Homosexuelle und Transmenschen in der Gesellschaft zumindest akzeptiert werden wollen. «Auch wir lachen und weinen, auch wir atmen und sterben. Uns unterscheidet nur die sexuelle Orientierung oder das falsche Geschlecht.»

*Name der Redaktion bekannt

(qll)