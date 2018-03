«Ich brachte meine Eltern ständig auf die Palme»

Meist ist es eine in die Brüche gegangene Beziehung oder eine finanzielle Notlage, die junge Erwachsene zurück ins Elternhaus treibt. Dort sorgen sie für Stress bei den Eltern, wie eine im Fachblatt «Social Science and Medicine» veröffentlichte Studie herausgefunden hat. Nachdem die Kinder ausgeflogen sind, geniessen viele Eltern die gewonnenen Freiheiten und entdecken neue Hobbys und Aktivitäten. Der wieder einziehende Nachwuchs stellt das Leben der Eltern auf den Kopf. Durch die Bumerang-Kinder büssen Eltern einen Teil ihrer Lebensqualität ein, so die Studienautoren. Die Einbusse sei so stark, dass sie vergleichbar mit Fällen von Invalidität sei.

Wie sehr leiden Eltern, wenn ein Kind wieder zu Hause einzieht? Was führt zu Konflikten und wie lässt sich die Situation entspannen? Vier Leserinnen berichten von ihren Erfahrungen.



Apollonia Heim (66)

«Vor einem Jahr stand unser Sohn (27) unvermittelt vor der Tür. Ihm wurde aus betrieblichen Gründen gekündigt, er hatte seine Wohnung verloren und hatte Schulden. Aber ich konnte mein Kind nicht im Stich lassen. Er arbeitete temporär, doch seit zwei Monaten ist er wieder arbeitslos. Das bedeutet für uns eine finanzielle Belastung, aber vor allem das Gefühl, als Eltern versagt zu haben. Das belastet mich sehr! Man kann aber nicht pauschalisieren, dass wir Eltern schuld sind. Manchmal ist es auch nur der falsche Freundeskreis und Charakter.

Als unser Sohn einzog, definierten wir Regeln: Er sollte im Haushalt helfen, seine Betreibungen abzahlen und danach 500 Franken pro Monat abgeben. Doch den Grossteil der Abmachungen hält er nicht ein – zu Hause hängt mein Sohn den Pascha raus. Mein ganzer Rhythmus ist weg, ich weiss jeweils nicht, ob er zum Essen da sein wird oder nicht.

Zwischenzeitlich war es besser, er hat sogar zwei Jobs angenommen, um seine Betreibungen zu begleichen. Seit dem letzten Schreiben der Inkasso-Firma fällt es mir jedoch schwer, etwas Positives zu finden. Auch meine Töchter sagen, dass er endlich auf eigenen Beinen stehen soll. Das Leben ist nicht nur einfach, man sollte Kinder auch einmal fallen lassen. Sie müssen das so früh wie möglich lernen.»



Melanie Eggenberger (22)

«Nach meiner Lehre fand ich nicht sofort einen Job und hatte finanzielle Sorgen. Ich zog deshalb zurück zu meinen Eltern. Wir haben uns aber unglaublich oft gestritten, es gab ständig Krach. Ich muss zugeben, dass ich die neue Situation völlig unterschätzt habe, genauso wie meine Eltern auch. Wir waren uns nicht einig, wenn es ums Putzen, Kochen oder Waschen ging. Ich fühlte mich erwachsen, stand auf eigenen Beinen und hatte meine eigenen Vorstellungen vom Leben. Und plötzlich musste ich mich wieder nach den Eltern richten. Das muss zu Konflikten führen!

Ich habe ihren Rhythmus durcheinandergebracht und meine Eltern meinen Rhythmus. Es war auch mein Fehler: Ich dachte, ich könne wie als Teenager machen, was ich möchte, ging in den Ausgang und liess mich etwas gehen. Das hat meine Eltern auf die Palme gebracht. Immer öfter kam dann die Frage, wann ich wieder ausziehen werde. Wir hätten gleich zu Beginn definieren sollen, welche Regeln und Bedingungen wir für das Zusammenleben aneinander stellen.

Rückblickend denke ich, dass man, wenn einmal ausgezogen, nicht wieder zurück zu den Eltern ziehen sollte – ausser man hat wirklich eine sehr gute Beziehung zu Vater und Mutter. Wer nicht gleich allein wohnen möchte, kann ja in eine WG.»



Ellen Maurer (24)

«Nachdem ich mich von meinem Freund getrennt hatte, zog ich mit gemischten Gefühlen bei meinen Eltern ein. Ich dachte, man würde sich eher auf die Nerven gehen, da man nicht mehr alles selbst entscheiden kann. Doch es gab nie Probleme. Ich habe eine Miete bezahlt, half im Haushalt mit: Das war von Anfang an klar.

Meine Mom war anfangs etwas neugierig und fragte mich, kaum war ich zu Hause, wie es mir gehe und wie mein Tag gewesen sei. Dies störte mich, da ich nach einem stressigen Arbeitstag erst mal zu Hause ankommen wollte. Nach einem klärenden Gespräch hat sich das eingependelt. Ich denke, es ist wichtig, miteinander zu reden. Man sollte kommunizieren, was einem nicht gefällt oder was man sich selbst wünscht, sein Gegenüber zu verstehen versuchen. Die drei Jahre, in denen ich bei meinen Eltern gewohnte habe, haben unsere Beziehung nur gestärkt.»



Eva Krayenbühl (63)

«Als meine Tochter aus finanziellen Gründen wieder bei mir einzog, meinte ich scherzhaft, dass wir jetzt eine WG sind. Die drei gemeinsamen Jahre haben sich aber immer positiv angefühlt. Ich empfand viel Freude, habe nur gute Erinnerungen! Gegenseitig haben wir uns mitgeteilt, wann wer nach Hause kommt. Wer zuerst war, hat gekocht, jeder war für gewisse Dinge verantwortlich.

Bereits früher, als meine Tochter noch jünger war, haben wir uns oft abgesprochen. Die Umgangsformen hatten wir bereits früher gelernt. Wir waren ein gutes Team und sind in dieser Zeit sogar in ein Haus umgezogen, in dem meine Tochter nun mit ihrem zukünftigen Mann lebt. Zusammen haben wir das Haus renoviert.»

