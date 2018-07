«Ich erhielt eine Busse wegen dem Abfallsack»

In Folge 10 unserer Serie «Typisch schweizerisch» erzählen Einwanderer, welche Gegenstände in einem Schweizer Haushalt zu finden sind. Marianne Miller-Jensen (37), die aus Norwegen stammt und in Luzern wohnhaft ist, musste auf dem harten Weg lernen, wie wichtig hier die Gebührensäcke der jeweiligen Stadt sind. «Am Anfang habe ich probiert, den Müll mit einem anderen Sack zu entsorgen. Ich habe dann eine Rechnung von 100 Franken bekommen.»

