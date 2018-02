«Nie würde ich zur Unkraut-Spritze greifen»

Herr Dähler, Sie betreiben einen Biohof. Sind Ihre Produkte komplett biologisch?

Ja. Vorwiegend produziere ich frisches Gemüse. Dabei stammt alles aus biologischem Anbau. Nur im äussersten Notfall setze ich das nicht synthetische Kupfer ein, etwa wenn bei Tomaten der Druck der Krautfäulnis allzu gross wird.

Viele Bauern zweifeln an einer Landwirtschaft ohne synthetische Pestizide. Wie schaffen Sie es?

Ich kann die Widerstände der Bauern verstehen. Biolandwirtschaft zu betreiben, ist kein Zuckerschlecken. Der Aufwand ist grösser, wenn man keine synthetischen Pestizide einsetzen will. Meine Mitarbeiter und ich stecken enorm viel Arbeit in gesunde Böden, eine gute Fruchtfolge und in die Förderung von Nützlingen. Auch Ernteausfälle dazwischen muss man in Kauf nehmen.

Wie oft kommen solche Ausfälle vor?

Ich arbeite im natürlichen Kreislauf der Natur. Somit muss ich je nach Wetterlage immer wieder mit Ausfällen rechnen. Zum Beispiel im letzten Sommer war es so heiss, dass viel Salat und Bohnen kaputtgingen. Wir hatten eine Invasion von Läusen. Deswegen verbuchte ich einen Ausfall von 15 Prozent.

Ist in solchen Situationen der Einsatz von synthetischem Pestizid nicht verlockend?

Ernteausfälle sind ärgerlich, aber gehören dazu. Biobauer zu sein, ist eine Lebenseinstellung. Ich will sauberes Wasser haben und meinen Konsumenten ein gesundes, nachhaltiges Produkt anbieten. Daher ist selbstverständlich, dass ich nie zur Spritze greifen würde, um Schädlinge zu bekämpfen.

Treiben Sie solche Ausfälle nicht in den finanziellen Ruin?

Nein. Dann muss man sich halt mit Kollegen oder dem Händler absprechen oder Produkte einkaufen. Auf diese Weise kann ich die Verluste gut kompensieren.

Warum haben Sie sich für Bio entschieden?

Ich wurde in den Biobau hineingeboren. Ich kenne gar nichts anderes. Biolandwirtschaft ist für mich keine Religion – es ist für mich einfach etwas ganz Normales.

Daniel Dähler ist Besitzer von Bio Dähler in Seftigen im Kanton Bern.