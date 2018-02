«Ich sagte meinem Bruder, er sei adoptiert»

Wenn Ihre grosse Schwester Sie «dumme Gans» nannte oder Ihr Bruder Sie immer in den Schwitzkasten nahm, könnte dieses Verhalten Folgen bis ins Erwachsenenalter haben.

Umfrage Wurden Sie auch von Ihren Geschwistern gemobbt? Ja, fiese Sprüche und auch Tätlichkeiten standen an der Tagesordnung.

Ja, aber zum Glück blieb es nur bei Sprüchen.

Nein, das waren einfach nur neckische Spielereien.

Nein, wir kamen gut miteinander aus.

Wir haben uns gegenseitig aufgezogen, das ist doch normal.

Wer nämlich sowohl zu Hause als auch in der Schule Mobbing-Opfer oder -Täter oder beides ist, hat ein viermal höheres Risiko, an einer psychischen Störung zu leiden. Das zeigt eine Studie britischer Forscher der Univeristiy of Warwick, bei der 3600 Kinder zu ihrem Verhalten gegenüber Geschwistern und Klassenkameraden befragt wurden.

Gesundheitsbehörden sensibilisieren



Die britischen Wissenschaftler wollen Eltern und Gesundheitsbehörden für das Thema «Mobbing unter Geschwistern» sensibilisieren und fordern, dass entsprechende Programme entwickelt werden. Denn ihre Forschung hat ergeben, dass Mobbing im Kindesalter zu schizophrenen Störungen im Erwachsenenalter führen kann. Ebenso führen negative Selbstwertgefühle zu psychotischen Symptomen.

Auch einige unserer Leser waren in ihrer Kindheit von Mobbing unter Geschwistern betroffen – sei es als Opfer, oder als Täter. Wie ihre Erfahrungen aussehen, sehen Sie in der Bildstrecke.

(dk/ jas)