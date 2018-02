«Ich schaue Tag und Nacht Serien»

Der Streaming-Dienst Netflix hat untersucht, welche Serien die Schweizer am meisten fesseln. Das Resultat: Die Drogengeschichte «Narcos», die Krimiserie «Breaking Bad» sowie die Dramedy-Serie «Orange Is the New Black» schwingen obenaus. Bei ihnen schauten Neueinsteiger eine gesamte Staffel am häufigsten innerhalb einer Woche bis zum Ende – Netflix spricht von einem «Binge».

Acht Prozent haben problematischen Konsum



Gemäss der neuen James-Studie der ZHAW weisen 80 Prozent der Jugendlichen eine unproblematische Internetnutzung auf. Bei 11,5 Prozent taxieren die Forscher das Surfverhalten als «risikohaft», bei 8,5 Prozent gar als «problematisch». Immerhin: Das Freizeitverhalten beeinflusst das Internet nur geringfügig: Laut der Studie besteht nur ein minimaler Unterschied zwischen den problematischen und den unproblematischen Nutzern. Beide Gruppen treffen sich fast gleich oft mit Freunden oder machen Sport.

Der Anbieter hat inzwischen 117 Millionen Abonnenten – darunter viele Schweizer. 20 Minuten wollte von vier Serien-Junkies wissen, wie «Game of Thrones», «The Big Bang Theory» oder «Stranger Things» ihr Leben bestimmen.

Sophie (17):

«Ich schaue jeden Abend oder jede Nacht Serien – von ‹Prison Break› bis ‹Stranger Things›. Wenn ich einmal angefangen habe, kann ich nicht mehr aufhören und dann kann es ziemlich spät werden – plötzlich ist 4 oder 5 Uhr am Morgen, bis ich die letzten Folgen geschaut habe. Es ist wie eine kleine Sucht geworden, das gebe ich offen zu. Es wäre sehr schwierig, damit aufzuhören. Jeder, der auch Serien schaut, weiss, wovon ich spreche. In der ersten Gymi-Lektion am Morgen kommt es vor, dass ich etwas müde bin – Probleme in der Schule habe ich deswegen aber nicht.

Ich habe einen Account auf Netflix, aber wenn eine Serie nicht auf Netflix verfügbar ist, suche ich auf verschieden Onlinestream-Seiten danach. Netflix beeinflusst auf jeden Fall meinen Alltag, da es mich sehr beschäftigt, was in der Serie passiert. Ich muss weinen, wenn eine wichtige Figur in der Serie stirbt oder nicht mehr vorkommt. Ich spreche oft mit meinen Freundinnen über die Geschehnisse.»

Dave (18)

«Meine Freundin hat mich mit dem Serien-Virus angesteckt. In den Ferien schaue ich täglich, weil ich dann mehr Zeit habe. Aber es kommt auch unter einer normalen Schulwoche vor, dass ich mich am Abend unterhalten lasse. Serien beeinflussen mein Leben, weil mich die Geschichten sehr beschäftigen und ich so schnell wie möglich wissen will, wie es weitergeht.

Es gibt die Vorstellung, dass viele Jugendlich lang vor dem Computer sitzen – abhängig wie ein Junkie. So bin ich nicht. Das heisst: Ich pflege meine sozialen Kontakte und kann mich auch ohne Probleme auf die Schule konzentrieren. Internet-Entertainment ist das neue Fernsehen und ich finde es eine gute Möglichkeit, abzuschalten und mich zu entspannen.»

Noemi (18)

«Mein Bruder hat einen Netflix-Account und darum kann ich praktisch kostenlos Serien und Filme schauen, so viel ich will. Da ich Anwältin werden will, schaue ich viele Krimiserien. Es ist natürlich nicht so, dass ich anhand von Serien lernen würde, wie man im wahren Leben mit Kriminalfällen umgeht, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam und eine spannende Freizeitbeschäftigung.

Es ist immer toll mit Freunden zu spekulieren, was als Nächstes passiert. Ich merke keine Verschlechterung meiner Konzentration oder meiner Leistung im Alltag. Klar schaue ich auch mal länger am Abend und gehe erst spät ins Bett, aber das kommt sehr selten vor.»

Kyra (17)

«Nach einem langen Arbeitstag im Spital sitze ich gern vor den Laptop und schaue Serien. Ich bewege mich meistens auf Netflix oder auf anderen Entertainment-Plattformen. Es kommt darauf an, wo welche Serie vorhanden ist. Da ich nicht für die Kosten verantwortlich bin, gibt es eigentlich keine Grenzen für mich und ich kann mir so viele Serien ansehen, wie ich will. Ich schaue eigentlich alle Genres, aber am besten finde ich «Prison Break», «The Walking Dead», «Stranger Things» und «Tote Mädchen lügen nicht».

Ich würde nicht sagen, dass ich süchtig bin. Ich pflege meine Freundschaften und bin auch viel mit Freunden unterwegs. Es ist nicht so, dass ich tagelang nur noch Serien schaue und mich mit nichts anderem befasse. Eine Sucht ist so oder so für jeden etwas anderes, weil jeder etwas anderes darüber sagt, ab wann man genau süchtig ist.»