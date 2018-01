Das Netz spottet über «Cyber-Ammann»

Es ist ein erklärtes Ziel von Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann: Die Schweiz soll die Chancen der Digitalisierung nutzen. Kürzlich machte er sich in St. Moritz dafür stark, dass die Schweiz offen gegenüber Kryptowährungen ist.

In der SRF-Sendung «Eco Spezial» anlässlich des World Web Forums stellte sich der Berner dem Digitalisierungs-Check von Moderatorin Patrizia Laeri. Auf die Frage, wie er seinen PC schütze, antwortete er freimütig: «Ich schütze ihn eigentlich nicht, ich lasse ihn einfach nicht liegen. Das ist der beste Schutz.» Als Bundesrat sei man aber auch von Fachleuten umgeben, die hälfen, wenn etwas seltsam sei.

«Ich schütze ihn eigentlich nicht»: Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann auf die Frage, wie er seinen PC schütze. (Video: Tamedia/SRF)

Kryptowährungen oder doch Mondo-Punkte?

Wegen dieser Aussage, bei der IT-Sicherheitsexperten die Haare zu Berge stehen dürften, wird der Berner in den sozialen Netzwerken nun mit hämischen Kommentaren bedacht: Unter dem Hashtag #CyberAmmann macht sich das Netz über unseren Digitalisierungsminister lustig. Kabarettist Gabriel Vetter glaubt, dass Schneider-Ammann Kryptowährungen mit Mondo-Sammelpunkten gleichsetzt.

In die gleiche Kerbe schlägt dieser Twitterer:

Ein anderer Tweet interpretiert die Dropbox wenig digital:

Bei anderen sorgt Schneider-Ammanns Aussage schlicht für Kopfschütteln. Youtube-Star Schneider-Ammann gebe ein tolles Vorbild für die Leute ab, schreibt ein Twitterer ironisch.

"I don't protect my computer. I don't leave it unattended, that's the best security practice."



YouTube star and Swiss Minister of Economic Affairs (!), Education (!!) and Research (!!!) Johann Schneider-Ammann, setting an example for the People. pic.twitter.com/L6PXR2ckLa