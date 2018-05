«Ich verstehe nicht, wieso ich das Geld nicht erhalte»

Seit dreieinhalb Monaten wartet Olesja Schemjakowa auf 7686 Franken. Diesen Betrag hatte sie am 16. Februar in der New-Point-Filiale in Dietikon für ein Essen im Wert von 23.70 Franken zu viel bezahlt, weil sie aus Versehen ihren Pin-Code statt des Trinkgeld-Betrags eingab, als sie mit ihrer Karte bezahlte.

Cengiz Gökduman, der Bruder des New-Point-Gründers und Geschäftsführers Erdogan Gökduman, versprach gegenüber 20 Minuten schon Ende April, dass die Russin ihr Geld zurückerhalte.

«Die Unehrlichen schlafen ruhig»

Einen Monat später wartet Schemjakowa noch immer auf ihr Geld. Wieso die Rückzahlung bisher nicht geklappt hat, wollte Cengiz Gökduman auf Anfrage von 20 Minuten nicht sagen. Zuständig sei sein Bruder Erdogan, der für 20 Minuten nicht erreichbar war.

Schemjakowa sagt, die Betreiber hätten ihre Kontodaten bereits seit längerem. «Ich verstehe das nicht. Wieso sollte es so schwierig sein, Geld zu überweisen?» Die Situation sei ungerecht: «Es ist nicht richtig, dass ich mein Geld nicht zurückerhalte und die Unehrlichen ruhig schlafen.»

(ak)