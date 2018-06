«Ich war im Flughafen Zürich eingesperrt»

«Ein Erlebnis der besonderen Art» – so bezeichnet Leser-Reporter Ingmar Stoehr (49) einen Vorfall vom Freitag am Flughafen Zürich, als er nach Berlin fliegen wollte. Doch er kam nicht weit: «Ich war von 5.30 bis um 6 Uhr früh im Fluggastbereich des Terminal D eingesperrt», sagt der Bauingenieur aus Erlach. In diese «Falle» sei er geraten, nachdem er nach der Passkontrolle in Richtung Swiss Lounge gelaufen sei. Weil diese noch geschlossen gewesen sei, habe er zurück zu seinem Abfluggate im Terminal A gewollt. «Ich folgte der Beschilderung von Terminal D aus in Richtung Terminal A. Es gab aber keinen offenen Weg dorthin und auch keinen Weg zurück.» Stoehr vermutet, dass es keinen Ausweg gab, weil im Bereich der Swiss Lounge noch gebaut wird.

Weil er keinen Weg aus dem Bereich gefunden habe, habe er die Notfallnummer des Flughafens angerufen. «Doch das hat nichts gebracht», sagt Stoehr. «Dem Herrn am Telefon habe ich um 5.45 Uhr die Nummer der Tür durchgegeben, vor der ich stand. Er versprach mir, dass gleich jemand vorbeikomme und die Tür öffne. Doch niemand kam.» So habe er bis zur planmässigen Öffnung der Sicherheitskontrollen um 6 Uhr warten müssen. Stoehr: «Es gab kein Entkommen aus dieser Falle.» Auch ein weiterer Fluggast – eine Frau – sei in diesem Bereich gefangen gewesen. Seinen Flug nach Berlin, der um 6.20 Uhr startete, habe er knapp erwischt: Ich war völlig verschwitzt.»

«Passagier befand sich im Nicht-Schengen-Bereich»

«Mit über 150 Flügen pro Jahr zähle ich mich nicht zu den unerfahrenen Fluggästen und habe schon einige Flughäfen gesehen. Aber so etwas ist mir noch nirgends auf der Welt passiert», sagt Stoehr. Die Situation am Flughafen Zürich sei unerträglich gewesen, «wenn nicht sogar illegal und gegen geltende Vorschriften, da es keinen Weg zu einem offenen Ausgang gab».

Philipp Bircher, Sprecher des Flughafens Zürich, vermutet aufgrund der Schilderung von Stoehr, dass dieser durch die Ausreise-Passkontrolle, die ab 5 Uhr offen ist, in den Nicht-Schengen-Bereich gegangen sei. «Er hätte dann, um zum Dock A zu gelangen, wieder in den Schengenraum einreisen müssen. Dazu muss er die Einreise-Passkontrolle passieren, die aber erst um 6 Uhr in Betrieb genommen wird», so Bircher. Da dies eine hoheitliche Aufgabe der Kantonspolizei Zürich sei, könne kein Mitarbeiter die Türen öffnen.

Obwohl es durch eine «unglückliche Verkettung» zu diesem Vorfall gekommen sei, will der Flughafen Zürich handeln, so Bircher: «Wir haben das Problem erkannt und überlegen uns geeignete Massnahmen wie beispielsweise eine Informationstafel, die darauf hinweist, dass eine Einreise erst ab 6 Uhr möglich ist. Zum Glück hat der Passagier seinen Flug aber noch erwischt.»

(qll)