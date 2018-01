«Ich weiss nichts mehr, so betrunken war ich»

Der New Yorker Lekë L.* wollte Mitte Januar von New York nach Zürich und dann nach Kosovo reisen. Auf dem Swissflug in die Schweiz randalierte er aber so heftig, dass die Crew entschied, einen Zwischenstopp in Gander (Neufundland) einzulegen und den betrunkenen Passagier aus dem Flugzeug zu geleiten.

«Ich kann mich an nichts erinnern, so betrunken war ich», sagt L. zu 20 Minuten. «Ich weiss nur das, was mir andere erzählt haben.» Beispielsweise seine Mutter, die mit ihm im Flugzeug reiste. Er schäme sich für sein «schreckliches Benehmen» und bereue den Vorfall. «Ich habe meine Mutter enttäuscht, die anderen Passagiere gestört und die Crew schlecht behandelt. Dafür entschuldige ich mich.»

Liebeskummer und Probleme im Job

Der New Yorker erklärt, dass er in seinem Leben immer wieder Probleme hatte, die vor allem durch den Konsum von Alkohol herbeigeführt wurden. Doch in der letzten Woche vor der Reise nach Kosovo sei es schlimmer geworden. «Ich hatte Liebeskummer, weil meine Liebe des Lebens Ana und ich uns getrennt haben», so L. Zudem habe er in der Firma seines Onkels gearbeitet. Den Job habe er kurz vor der Reise hingeschmissen. «Ich hatte mit dem Sohn meines Onkels eine heftige Diskussion und konnte nicht mehr.»

Am Tag der Reise sei er emotional am Boden gewesen. So habe er im Duty-free-Bereich eigentlich nur Zigaretten kaufen wollen. «Doch dann wanderten meine Augen zu der Flasche Hennessy, die da in der Ecke stand.» Er sei ein wahrer Liebhaber von Cognac. Eigentlich habe er die Flasche in Kosovo öffnen wollen, doch er entschied sich, diese während des Fluges aufzumachen. Innerhalb rund einer Stunde habe er die Hälfte getrunken.



Lekë L. schildert seine Sicht der Dinge.

Im Spital zu sich gekommen

Ab dann sei er nicht er selbst gewesen. Er sei aber noch aufgestanden und zur Toilette gegangen. «Als ich zurückkam, war meine Flasche Hennessy plötzlich weg», erinnert L. sich. In seinem betrunkenen Zustand sei er wütend und unhöflich geworden. Dann erinnere er sich an nichts mehr. Er wisse nur noch, wie er im Spital im kanadischen Gander aufgewacht sei.

«Ein Polizist erklärte mir, was ich getan habe», sagt L. Daraufhin sei er in Haft gekommen. Bei seinem ersten Gerichtstermin seien kaum Details besprochen worden. «Ich vermute, weil es nichts zu besprechen gab. Ich habe mich für schuldig erklärt», so L. «Und mein Pflichtverteidiger und die Staatsanwaltschaften haben einen Deal abgeschlossen.»

Lektion gelernt

Statt einer höheren Summe, die der New Yorker auf 10'000 Kanadische Dollar beziffert, habe er ersatzweise zehn Tage im Gefängnis verbracht, wobei jeder Tag als eineinhalb Tage gezählt habe. Gemäss L. erwarten ihn keine weiteren Kosten, obwohl sein Benehmen zu einem Zwischenstopp geführt hat. Die Swiss nimmt auf den vorliegenden Vorfall keinen Bezug. Sprecherin Karin Müller erklärt jedoch: «Im Falle von ausserplanmässigen Landungen wird ein Rückgriff auf den Verursacher im Einzelnen geprüft. Mögliche weitere Schritte kommunizieren wir allerdings nicht gegen aussen.»

Für L. sei diese Reise eine bittersüsse Erfahrung: «Ich habe gelernt, meine Familie und die Dinge, die ich habe, zu schätzen.» Zudem habe er sich entschieden, mit dem Trinken aufzuhören. «Ich habe meine Lektion gelernt.»

* Name der Redaktion bekannt





Lekë L. sei in Kanada gut behandelt worden.