«Ich würde die Aussage wieder so machen»

BDP-Politiker Thomas Keller sorgte mit seinen Äusserungen auf Twitter für Schlagzeilen: Er verteidigte Adolf Hitler am Montagabend in einem Tweet. Zu 20 Minuten sagt Keller, der im Vorstand der BDP Weinfelden sitzt: «Ich bin überrascht, dass mein Tweet und das eigentlich lapidare Statement so hohe Wellen schlagen.»

Er stehe aber weiterhin hinter der Grundaussage, dass in jedem Menschen etwas Gutes stecke. «In diesem Zusammenhang Adolf Hitler als Beispiel anzuführen, ist natürlich etwas problematisch», sagt Keller. Es sei aber ein urchristlicher Gedanke, in jedem Menschen das Positive zu sehen. «Bei Adolf Hitler habe ich es jetzt auch noch nicht gefunden.»

Rücktritt kommt für Keller nicht infrage

Er würde die Aussage auch wieder so machen, erklärt Keller. «Einfach nicht als öffentlichen Tweet, sondern als Privatnachricht.» Denn eigentlich habe er nur auf einen Tweet eines Parteikollegen antworten wollen und nicht gesehen, dass er seine Antwort auch an den Twitter-Account der Zeitung «Blick» gerichtet hatte.

Ein Rücktritt aus der Partei kommt für den 36-Jährigen nicht infrage: «Daran habe ich noch gar nicht gedacht.» Da er zu seiner Aussage stehe, ziehe er dies auch nicht in Betracht – auch wenn er noch am Montagabend für seinen Tweet von der Parteileitung aus Bern einen Rüffel erhalten hat.

(pam)