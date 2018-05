«Ich würde mich nicht in einen Stau stellen»

Wie ist die Lage im Moment?

Vor dem Gotthard-Nordportal haben wir immer noch Stau. Er geht nur sehr langsam zurück und dürfte die ganze Nacht durch andauern. In den letzten Jahren hatte sich der Stau um diese Zeit bereits aufgelöst.

Bildstrecken Fahrzeugbrand im San Bernardino

Warum ist es heute anders?

Das liegt ganz klar am gesperrten San Bernardino-Tunnel. Dort haben wir am Pfingstwochenende etwa 40’000 Fahrzeuge pro Tag, am Gotthard sind es rund 25’000. Jetzt fahren die meisten durch den Gotthard-Tunnel, was zum Rekordstau geführt hat.

Gleichzeitig musste der Gotthard-Tunnel kurzzeitig gesperrt werden.

Die Sperre ist aber nicht gross ins Gewicht gefallen. Sie wurde schnell wieder aufgehoben.

Wie ist die Prognose für den Rückreiseverkehr am Montag?

Der San Bernardino bleibt wohl für 5 bis 7 Tage gesperrt. Daher erwarten wir die gleiche Geschichte wie heute, einfach in umgekehrter Richtung. Ursprünglich hatten wir für Montag 7 Kilometer Stau prognostiziert, jetzt können es gut 14 Kilometer sein.

Wenn man die Blechkolonne sieht, fragt man sich: Warum tun sich das die Leute jedes Jahr an?

Wir stellen uns die gleiche Frage. Ich persönlich würde mich nicht in einen Stau stellen, wenn ich nicht muss. Die Leute wissen ja schon vorher, dass es stauen wird.

Gut, viele Möglichkeiten für die Reise in den Süden gibt es ja nicht.

Wir zeigen die Alternativen jeweils schon in Basel an. Die Ausweichrouten via Simplon, Lötschberg oder Grosser Sankt Bernhard werden aber zu wenig genutzt. Dort gab es heute keine Wartezeiten.



