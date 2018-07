Bis Oktober will der Bundesrat ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU abschliessen. Es soll die Übernahme von EU-Recht und die Beilegung von Streitigkeiten regeln. Am Mittwoch informierte Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) über den Stand der Verhandlungen.

Knackpunkt sind derzeit die flankierenden Massnahmen bei der Personenfreizügigkeit und die 8-Tage-Regel. Gemäss dieser müssen Unternehmen aus der EU einen Auftrag in der Schweiz mindestens acht Tage vorab den Schweizer Behörden melden. Nachdem Cassis diese Regel kürzlich infrage gestellt und damit die Gewerkschaften erzürnt hatte, ruderte er zurück: Die flankierenden Massnahmen blieben bestehen. «Der Bundesrat hat die roten Linien bestätigt.» Gleichzeitig will er aber mit den Sozialpartnern über diese roten Linien diskutieren.

Gewerkschaften bleiben hart

Für seinen Auftritt erntet Cassis Kritik von allen Seiten. So sagt SP-Nationalrat Cédric Wermuth: «Die Botschaft bleibt unklar.» Es sei ein Widerspruch, wenn Cassis von roten Linien spreche, aber über die flankierenden Massnahmen diskutieren wolle. Der Lohnschutz stehe aber nicht zur Diskussion: «Falls dies von der EU gefordert wird, ist die Freizügigkeit tot – und zwar von der Schweizer Seite aus. Ich trage da die Position der Gewerkschaften zu 100 Prozent mit.» Der Versuch des Tessiners, Druck auf die Arbeitnehmerinnen aufzubauen, sei «kläglich gescheitert».

Gross ist die Skepsis auch in der Mitte. So schreibt die CVP, der Bundesrat gehe in die Ferien, ohne zu entscheiden. «Beunruhigend sind die vielen offenen Fragen bei den flankierenden Massnahmen.» Der Bundesrat wolle offenbar über rote Linien diskutieren, die er sich selbst gesetzt habe.

«Cassis wollte Brand löschen»

Die SVP forderte gar einen Übungsabbruch bei den Verhandlungen mit der EU. Nationalrat Roger Köppel spricht von einer «chaotischen» Nullkommunikation: «Im Bundesrat herrscht wohl völlige Uneinigkeit.» Cassis habe wohl nur den Brand löschen wollen, den er bei den Gewerkschaften entfacht habe.

Auch Parteikollege Roland Büchel sagt: «Wenn der Bundesrat das Ziel hat, das Rahmenabkommen an die Wand zu fahren, ist ihm das gelungen.» Mit den Aussagen zu den flankierenden Massnahmen habe er die Linke gegen sich aufgebracht. Die geplante Streitbeilegung sei für die SVP inakzeptabel, da EU-Richter am Ende bei Streitigkeiten in den meisten Fällen entscheiden.

Laut Cassis ist man sich mit der EU bei der Streitbeilegung weitgehend einig. Vorgesehen ist, dass ein Schiedsgericht mit je einem Vertreter der EU, der Schweiz und einer dritten Partei in Streitfällen entscheidet. An den EU-Gerichtshof gelangt das Schiedsgericht, wenn die Auslegung einer EU-Bestimmung strittig ist und es dies für nötig hält.

(daw/dk)