Darum wird Hassan Rohani von Berset umworben

Mit militärischen Ehren empfing Bundespräsident Berset den iranischen Präsidenten Hassan Rohani. Am Dienstag unterzeichnete Berset mit dem isolierten Regime drei Vereinbarungen. Warum hofiert die Schweiz Rohani?

Rohanis Besuch ist Teil der von Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann 2016 verabschiedeten «Roadmap», mit der die schweizerisch-iranischen Beziehungen vertieft werden sollen. Damals einigten sich Schneider-Ammann und Rohani auf einen 13-Punkte-Plan. Darin wurde etwa festgehalten, den Handel zu stärken, Gegenkäufe bei Transportgütern wie Eisenbahnen sowie Technologietransfer vereinbart. Schneider-Ammann lud Rohani daraufhin in die Schweiz ein. Damals präsentierte sich die Weltlage anders: Die westlichen Länder hoben die Sanktionen auf, der Atomstreit war beigelegt.

Welche Ziele verfolgt Rohani?

Mit seinem Besuch wolle Rohani nun einerseits gegen aussen demonstrieren, wie gut die Beziehungen zur Schweiz seien, sagt Philippe Welti von der schweizerisch-iranischen Handelskammer. «Eine weitere Erwartung ist, dass Schweizer Firmen weiterhin motiviert werden, in den Iran zu exportieren.» Unterzeichnet wurden gestern ein Abkommen zu Transport und zwei Absichtserklärungen zu Wissenschaft und Gesundheitswesen. Zudem plädierte Berset für eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran.

Der Iran ist nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomdeal isoliert. Hassan Rohani sucht deshalb Unterstützung in Europa. Sein Versprechen an die iranische Bevölkerung: Die Investitionen werden weiter fliessen. Doch will die Schweiz noch mit dem Iran Geschäfte machen?

Schweizer Firmen haben im letzten Jahr Waren für 530 Millionen Franken exportiert. Mit dem Atomabkommen stiegen die Hoffnungen, den Zugang zum Markt mit 80 Millionen Einwohnern auszubauen. Nach der Kündigung der Atomabkommens durch die USA haben sich diese Pläne zerschlagen. Deshalb glaubt auch Jan Atteslander, Leiter Aussenwirtschaft bei Economiesuisse, dass Rohanis und Bersets Absichtserklärungen die Schweizer Exporte kaum wiederbeleben könnten. Zu gross seien nun die Hürden für Exporte in den Iran, als dass die Schweizer Unternehmen weiter mit dem Land geschäften und die US-Sanktionen ignorieren könnten. Denkbar seien höchstens Ausnahmen für lebensnotwendige Medikamente oder Nahrungsmittel.

Was sind die Folgen für Schweizer Firmen, wenn sie weiterhin mit dem Iran geschäften?

Auch Unternehmen aus Drittstaaten werden nach einer Frist Sanktionen gegen den Iran durchsetzen. Ansonsten drohen entweder Bussen für die Firmensitze in den USA oder deren Zahlungsverkehr in US-Dollar wird unterbunden, sobald sie auf der Sanktionsliste stehen. Die erste Tranche der US-Sanktionen tritt ab August in Kraft. Atteslander sieht für die Schweiz keinen Spielraum: «Die USA sind nicht zimperlich. In der Vergangenheit sind beispielsweise Banken, die den Zahlungsverkehr nicht gestoppt hatten, mit Milliardenbussen belegt worden.»

Hat sich die Schweiz mit dem Empfang Rohanis den Unmut Trumps auf sich gezogen?

Die Schweiz vertritt als Schutzmacht die Interessen der USA im Iran. «Es ist daher normal, dass die Schweiz an bilateralen Beziehungen interessiert ist und Rohani empfängt», sagt Atteslander. Kritischer beurteilt den Besuch James Foley, Sprecher der Republicans Switzerland: Die Schweiz biete dem Unrechtsstaat eine zu grosse Plattform, sagt er. Es sei zudem problematisch, dass die Schweiz als Demokratie-Vorbild die Proteste, die nach Rohanis Abreise im Iran ausgebrochen sind, mit keinem Wort erwähnt habe.» Das hätte wohl auch Trump von der Schweiz erwartet, meint Foley.

Trump selbst äusserte sich nicht zu Rohanis Visite. Doch er dürfte dessen Tour im Blick haben: Rohani reist nämlich am Mittwoch nach Wien, um mit Russland, China, Grossbritannien, Frankreich und Deutschland über die Zukunft des Abkommens zu beraten. Rohani hofft darauf, dass diese Staaten den US-Sanktionen eigene Massnahmen entgegensetzen.

Welche guten Dienste kann die Schweiz leisten?

Trotz der Kritik von Exil-Iranern, die das Land als «faschistisches Regime, das zivile und politische Rechte mit Füssen tritt», bezeichneten, sieht Jan Atteslander im Besuch auch Chancen.Er verweist darauf, dass laut dem diplomatischen Protokoll der Bundesrat jeden gewählten Staatschef empfange, unabhängig von der Situation in dessen Land. Zudem biete das Treffen die Möglichkeit, die Schweiz als Vermittlerin und ihre guten Dienste zu empfehlen. «Die Schweiz kann dafür sorgen, die USA und den Iran an einen Tisch zu bringen», sagt Atteslander. Ein solches Unterfangen sei nicht unmöglich, wie das Beispiel Nordkorea zeige.



(pam)