Morgen sind alle Kosovaren Schweizer

Die Schweizer Nati bestreitet morgen ihr zweites Gruppenspiel gegen Serbien. Die Partie wirft bereits jetzt hohe Wellen – auch in der albanischen Community. Weil mit Dzemaili, Xhaka, Shaqiri und Behrami vier Spieler mit albanischen Wurzeln für die Schweiz auflaufen, wird das Spiel von manchen zum Duell zwischen Serbien und Albanien umgedeutet.

In den sozialen Medien sind mehrere Beiträge (siehe Diashow) zu finden, die das Phänomen thematisieren. So war auf dem Twitter-Account Albanian_Soccer am Sonntag zu lesen: «Merkt euch dieses Datum: 22. Januar 2018. Serbien gegen die Schweiz (Albaniens B-Team). Das Spiel wird voller Spannungen sein. Wir bringen den Serben bei, dass die Niederlage in ihre DNA geschrieben ist.»

«Sie haben ein starkes Wir-Gefühl geschaffen»

Islam Spahiu, Leiter des kosovarischen Konsulats in Zürich, erklärt: «Ich merke in meinem Freundes- und Familienkreis, dass den Albanern dieses Spiel nähergeht als andere Spiele der Schweiz. Keine andere Partie wurde derart heiss diskutiert – ausser vielleicht, als die Schweizer Nationalelf bei der EM gegen Albanien antrat.»

Spahiu führt das hohe Interesse auf die Vorgeschichte des Kosovo und Serbien zurück. «Wenn die Schweiz gegen Serbien gewinnt, ist es für die Albaner irgendwo durch auch ein Sieg über die Serben. Bei einer Niederlage genauso. Vermutlich empfinden die Serben ähnlich.»

Ein weiterer Grund, dass die Kosovaren am Freitag mit der Schweizer Nati mitfiebern, sei, dass die albanisch-stämmigen Spieler der Schweizer Nationalmannschaft für eine neue Generation stehen. «Sie haben es geschafft, Albaner und Schweizer einander näher zu bringen. Sie haben ein so starkes Wir-Gefühl geschaffen, dass auch die Albaner mit den Schweizern mitfiebern.» Vermutlich sei keine Generation so gut integriert gewesen wie diejenige von Xhaka und Shaqiri. «Sie haben eine neue Heimat geschaffen.»

«Das ist Sport, nicht Politik»

Weniger aufgeregt sehen Serben in der Schweiz der Partie entgegen. Tanja Radojevic, Präsidentin des Serbischen Kulturvereins Dübendorf, meint lapidar: «Es geht um Fussball, nicht um Politik.» Für sie zähle einzig, dass Serbien möglichst weit komme – egal, gegen wen man dabei gewinne.

Ljubisa Miric, Präsident des Serbischen Kulturverein Sveti Sava in Altstätten SG, sieht das genauso: «Auch die albanisch-stämmigen Spieler tragen das Schweizer Kreuz auf der Brust. Gewinnen oder verlieren die Serben, tun sie dies allein gegen die Schweiz – und nicht gegen Albanien.» Nichtsdestotrotz fiebere er dem Spiel eifrig entgegen: «Es geht um alles oder nichts.»



(qll/sul)