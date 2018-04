«Schlaue Füchse gönnen sich die 1. Klasse»

Die SBB will, dass sich ihre Kunden wie schlaue Füchse verhalten. Im Rahmen der Kampagne strahlt sie in den sozialen Medien deshalb vermehrt zehn Videos mit Tipps aus, die das Pendeln zur Rushhour angenehmer machen sollen.

Umfrage Wie finden Sie die Tipps für Pendler? Ich finde es hilfreich.

Ich finde es nutzlos.

Ich bin kein Pendler, also ist es mir egal.

So rät die SBB ihren Kunden, sich gleichmässig auf dem Perron zu verteilen, im Innern des Wagens aufzuschliessen oder weniger stark ausgelastete Zusatzzüge zu nutzen. Auch Verhaltensregeln rufen die Videos in Erinnerung: Pendler sollen den Abfall auf dem Bahnsteig entsorgen und keine freien Plätze blockieren. Gleichzeitig gönnen sich schlaue Füchse auch einmal eine Fahrt in der 1. Klasse, wenn es dort mehr Platz hat.

«Der Pendler ist ein Gewohnheitstier»

Für Marcel Burlet, Sekretär der Pendlerorganisation Pro Bahn, ist die Absicht löblich, die Pendlerströme besser lenken zu wollen. Er zweifelt aber an der Wirksamkeit der Videos: «Man müsste schon härteres Geschütz auffahren, dass die Pendler ihr Verhalten ändern. Diese sind Gewohnheitstiere, die nicht weiter laufen als unbedingt nötig.» Sie seien es gewohnt, jeden Morgen an den gleichen Ort zu stehen und auf den Zug zu warten. Eine Durchsage oder klar ersichtliche Markierungen würden mehr bewirken als ein Facebook-Video mit der Aufforderung, sich besser zu verteilen.

Kritik übt er am Tipp der SBB, dass sich «schlaue Füchse» zu Stosszeiten gelegentlich ein 1.-Klass-Billett gönnen sollen: «Der Tipp ist ein Blödsinn. In der ersten Klasse sind nicht weniger Leute und anständiger sind sie auch nicht. Stattdessen sollte die SBB mehr Sitzplätze oder allgemein Platz für Passagiere schaffen.» Auch mit der Idee, dass Pendler in der S-Bahn ihren Abfall auf dem Perron entsorgen sollen, kann sich Burlet nicht anfreunden.

«Kunden schätzen wertvolle Tipps»

Laut SBB-Sprecher Oli Dischoe reagieren die Pendler allerdings positiv auf die Kampagne, die Tipps für den Pendleralltag im Einzugsgebiet der Zürcher S-Bahn geben: «Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die Videos und deren wertvolle Tipps für den Pendleralltag.»

Er sagt, die Videos seien Teil der Kampagne, die zum Ziel hätte, die Kunden auf Zusatzzüge beziehungsweise zu freien Bereichen in den Zügen zu lenken. «So geht es zentral darum, wie zur Hauptverkehrszeit am Morgen und Abend alle am besten und einfachsten Platz finden und vorwärtskommen. Ob die Videos sich bewähren, können wir leider noch nicht mit klaren Zahlen belegen.»



(wsa)