«Kinder könnten auf Verstörendes stossen»

Kinder von ausländischen Eltern besitzen häufiger ein eigenes Handy und einen eigenen Fernseher als Kinder von Schweizer Eltern. Das zeigt die neue MIKE-Studie, die von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften erstellt wurde. Weshalb die Befunde problematisch sein könnten, erklärt Mitautorin Lilian Suter.

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Psychologischen Institut der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist Mitautorin der MIKE-Studie, die das Mediennutzungsverhalten von Schweizer Kindern untersucht.

Frau Suter, ausländische Kinder besitzen deutlich häufiger ein eigenes Handy, einen eigenen Fernseher oder einen eigenen Laptop. Woran liegt das?

Eine mögliche Erklärung sind kulturelle Unterschiede. Eine andere Erklärung ist, dass das Handy genutzt wird, um den Kontakt zu Angehörigen im Ausland zu halten. Deswegen erhalten die Kinder ein eigenes Handy.

Schweizer Kinder haben demgegenüber häufiger ein eigenes Audio-Abspielgerät. Wie erklären Sie sich das?

Unsere Vermutung ist, dass Schweizer Eltern mit Hörspielen aufgewachsen sind und das ihren Kindern weitergeben. Dafür braucht es nun mal ein Abspielgerät. Im Tessin und in der Romandie sind diese Geräte nicht so stark verbreitet wie in der Deutschschweiz. Dort gibt es auch weniger Hörspiele wie Globi oder Chasperli.

Wieso ist ein Fernsehgerät im Kinderzimmer überhaupt problematisch?

Die Eltern haben weniger Kontrolle darüber, wie lange ein Kind fernsieht, als wenn der Fernseher im Wohnzimmer steht. Kinder laufen so Gefahr, in die Nacht hinein fernzusehen. Die Eltern haben auch keine Kontrolle darüber, welche Inhalte ihr Kind konsumiert. Es könnte auf verstörende oder ungeeignete Inhalte stossen.

Das gilt für das Handy auch. Sollen denn Eltern das Handy über Nacht einziehen?

Über Nacht sollten Kinder ihr Handy nicht im Schlafzimmer haben. Wichtig ist, Regeln zu vereinbaren. Ob das Handy dann eingezogen wird oder von den Kindern selbst im Wohnzimmer in eine Box gelegt wird, ist zweitrangig.



Das Fernsehen ist nach wie vor das am häufigsten genutzte Medium der Schweizer Kinder. Wann wird es abgelöst?

Bei den Kindern kann das Fernsehen wahrscheinlich noch lange mithalten. Um fernzusehen, muss man nicht lesen oder schreiben können – Fähigkeiten, die man fürs Smartphone braucht.

Wäre es denn besser, wenn Kinder ein eigenes Handy hätten? So wären sie gefordert.

Das kann auch negativ sein. Ein Handy kann Kinder überfordern. Sie können auf unpassende Inhalte stossen oder auf unerwünschte Kontaktaufnahmen.

Welches Ergebnis hat Sie persönlich am meisten überrascht?

Wir haben zum ersten Mal die Handynutzung von Kindern abgefragt. Dabei hat sich gezeigt: Kinder sind unterhaltungsorientiert. Sie bevorzugen Youtube, das Musikhören oder Gamen. Bei Jugendlichen ist das umgekehrt. Für sie ist aktive Kommunikation etwa über Whatsapp oder Snapchat wichtiger.

