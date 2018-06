«Sie wählen, was ihnen leichter von der Hand geht»

Die Mehrheit der Schweizer Haushalte ist nach wie vor traditionell organisiert, wobei vorwiegend Frauen die Hauptlast in der Haus- und Familienarbeit tragen. Bei acht von zehn Tätigkeiten im Haushalt und in der Kinderbetreuung trägt nicht einmal jeder zehnte Mann die Hauptverantwortung. Das zeigt eine neue Studie des Dachverbands der Schweizer Männer- und Väterorganisation (männer.ch).

Helena Trachsel, die Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich, äussert sich über die Aufgabenteilung von Mann und Frau.

Frau Trachsel, was sind die unliebsamsten Arbeiten von Männern?

Ich höre immer wieder, dass Männer eher ungern die Wäsche machen oder bügeln. Auch staubsaugen und putzen sind nicht so ihre Favoriten. Männer widmen sich gerne Tätigkeiten, die mit einem gewissen Prestige verbunden sind, wie beispielsweise kochen, denn dafür erhält man eher ein Kompliment. Auch hängt es untere anderem damit zusammen, dass es Vorbilder – männliche international bekannte Köche – gibt.

Bei der Kinderbetreuung ist es so, dass viele Männer diese Aufgabe dem Haushalt vorziehen. Man kann also schon sagen, dass einige Männer strategisch ihren Bedürfnissen angepasstere Entscheidungen fällen. Sie wählen, was ihnen selbst leichter von der Hand geht und Freude bereitet.

Ist es aber nicht so, dass es auch Frauen gibt, die gerne zuhause sind und sich um alles kümmern?

Klar. Die Gleichstellung setzt sich für die Wahlfreiheit für Männer und Frauen ein. Alle gelebten Familien- und Erwerbsmodelle sind gleichwertig.

Warum sind Schweizer Haushalte nach wie vor ungleich organisiert?

Dies hängt mit den Rollen-Stereotypen zusammen, die tief in unserer Gesellschaft verankert sind. Auch im Jahr 2018 erziehen wir unsere Kinder nach veralteten Modellen. Die Rollenmuster finden sich dann in verschiedenen Bereichen wie im Haushalt oder im Beruf wieder. Frauen wählen eher pädagogische oder pflegerische Berufe, Männer hingegen gehen technischen Aufgaben nach. Und so teilen sie auch Betreuungs- und Haushaltsarbeiten auf.

Was kann man als Paar tun, um diese Ungleichheit lösen?

Am besten wäre es, die Aufgabenteilung schon vor dem Zusammenziehen oder der Familiengründung auszuhandeln und diese wenn nötig schriftlich festzuhalten. Es ist nie zu spät, dies nachzuholen – basierend auf dem Prinzip für gleiche Rechte und gleiche Pflichten für beide Partner. Damit dies auch gelingt, braucht es eine respektvolle Gesprächs- und Verhandlungskultur sowie die Bereitschaft, die Abmachungen der jeweiligen Situation anzupassen.

Was können die Gesellschaft, die Wirtschaft oder die Politik für die Gleichstellung tun?

Frauen und Männer sollten die eigenen inneren Rollenmuster reflektieren, diese verändern und dies in die Erziehung ihrer Kinder einfliessen lassen. Zuhause sollen Mädchen und Buben Dinge auch machen dürfen, die eher dem anderen Geschlecht zugeordnet werden.

Wünschenswert wäre eine Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft. Auf der politischen Ebene könnten eine Elternzeit und ein Vaterschaftsurlaub eingeführt werden. Und die Wirtschaft könnte mehr Kinderbetreuung anbieten sowie flexiblere Arbeitszeitmodelle, zusätzliche freie Tage für die Pflege von kranken Kindern und Angehörigen. Am Arbeitsplatz sollte flexibleres Arbeiten zugunsten von Betreuungspflichten kein Hindernis in der Karriereplanung sein.

(qll)