In ihrem Story-Video vom Wochenende versucht Instagram-Komikerin Noelia ernste Töne anzuschlagen. «Ähm, ich muss euch noch etwas sagen», sagt sie, während sie am Röhrchen eines Pappbechers nippt. «Ich habe am Montag eine Operation.» Sie wollten etwas von ihrem «Fame» entfernen, weil sie einfach zu viel davon habe, schiebt sie ironisch nach.

Sofort korrigiert sie aber: «Nein, also ernsthaft jetzt: Mein Kiefer wird gebrochen.» Ihr Kiefer werde nach hinten versetzt, da er zu weit vorne sei. Mit witzigem Unterton fügt sie an: «Weil ich eine Hackfresse habe.» Die nächsten drei Wochen werde sie ein «sooo fettes Gesicht» haben. «Lacht mich bitte nicht aus, wenn ich Videos mache», bittet sie ihre rund 80 000 Follower.

«Ein markantes Kinn stört nicht»

20 Minuten hat Noelia am Sonntagnachmittag am Telefon erreicht. «Ich habe einen Vorbiss», erklärt sie. Ihr Unterkiefer befinde sich weiter vorne als der Oberkiefer. Das Essen bereitet der 17-jährigen Fachmittelschülerin aus Basel Mühe. «Ich habe dadurch sehr wenig Kaufläche. Ich kaue vor allem auf den hintersten Zähnen.» Zum Essen brauche sie immer lange. «Alle meine Kollegen sind immer vor mir fertig.» Manchmal plagen sie nach dem Essen sogar Bauchschmerzen. «Ich kann nicht alles gleich gut zerkauen.»

In einer zweieinhalb- bis dreistündigen Operation mit Vollnarkose werden Noelias unterer Kiefer 0,5 Zentimeter nach hinten und der Oberkiefer einige Millimeter nach vorn verschoben. «Optisch wird es zum Glück nur eine kleine Veränderung. Denn ich finde, ein markantes Kinn stört nicht», sagt sie. Auffallen könnten ihre Lippen. «Mein Arzt sagte, dass meine Oberlippe etwas voller wird, weil die Zähne nach dem Eingriff mehr an die Lippen drücken werden.»

«Ich püriere Pizza»

Noelia bereitet sich auf eine harte Zeit nach der Operation vor. Während der ersten zwei Wochen kann sie nämlich nur pürierte Nahrung zu sich nehmen. «Dann püriere ich halt Pizza. Nichts hindert mich daran, Pizza zu essen», sagt sie bestimmt.

Am Samstag und Sonntag genoss sie das Essen in vollen Zügen. «Heute und gestern bin ich richtig gross essen gegangen.» Am Samstag habe sie sich in einem Restaurant Sushi gegönnt und am Sonntagmorgen einen amerikanischen Brunch verdrückt.

«Hoffentlich piepst es dann nicht immer»

Auch das Reden wird ihr die ersten Tage schwerfallen. «Ich rede gern. Es wird sicher komisch sein. Aber ich unterhalte meine Follower auch aus dem Spital», verspricht sie. Den Rest des viertägigen Spitalaufenthalts verbringe sie mit Lernen für ihre Abschlussprüfungen. Mit ihrer Operation steht Noelia aber nicht allein da. «Sicher 50 Leute haben sich bei mir gemeldet, weil sie diese OP auch machen müssen und Angst davor haben.»



Der Social-Media-Star hingegen hat keine Angst: «Ich wohne fast in Spitälern», sagt sie lachend. Schon vier Weisheitszähne habe sie herausoperieren lassen müssen. «Zudem muss ich auch noch zwei Zähne entfernen lassen, die mir aus dem Gaumen wuchsen.» Bedenken habe sie höchstens bei Sicherheitskontrollen. «Die Schrauben in meinem Kiefer bleiben für immer drin. Ich hoffe, es piepst dann nicht immer.»