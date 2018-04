«Meine Partner müssen sich auf HIV testen»

Letztes Jahr steckten sich 542 Personen neu mit dem HI-Virus an. Die Eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG) entschied jetzt, einen HIV-Test für den Heimgebrauch auch in der Schweiz zuzulassen, um die Neu-Ansteckungen zu reduzieren. Das Dossier liegt jetzt beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Fakt ist: Solche Infektionen liessen sich die sich durch die Einhaltung von Safer-Sex-Regeln relativ einfach verhindern. (siehe Box)

Safer-Sex-Regeln des Bundes



- Vaginal- und Analsex mit Kondom.

- Den persönlichen



Wann sollten Sie sich testen lassen?

...bei Symptomen

Wenn Sie ein Symptom haben, das auf eine Geschlechtskrankheit zuruckzufuhren sein konnte, sollten Sie sich abklaren lassen. In etwa 80 Prozent der Fälle verläuft die Infektion aber Symptomfrei.



...bei Infektion der Partnerin/des Partners

Wenn Ihr Partner oder Partnerin eine sexuell ubertragbare Infektion hat oder der Verdacht darauf besteht, sollten Sie abklären lassen, ob Sie sich angesteckt haben.



...nach riskantem Verhalten

Sie sollten sich testen/arztlich untersuchen lassen, wenn Sie sich einem erhohten Risiko der Ansteckung ausgesetzt haben. Beispielsweise, wenn Sie ungeschutzten sexuellen Kontakte hatten. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt zudem ganz allgemein: Wer viele Sexualpartner hat – mehr als 5 pro Jahr –, sollte sich einmal im Jahr auf sexuell übertragbare Infektionen untersuchen lassen.



Wo kann ich mich testen lassen?

Sie können sich beim Hausarzt, beim Urologen, bei deiner Frauenärztin, bei Dermatolog/-innen und Venerolog/innen untersuchen und testen lassen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie sich bei einer Teststelle testen lassen. Listen für die Schweiz siehst du bei lovelife.ch oder bei der Aids-Hilfe Schweiz

Wie das BAG schreibt, würden sich vor allem Frauen bei einem bekannten Partner mit einer sexuell übertragbaren Krankheit infizieren. Die erste Reaktion war dann auch positiv: BAG-Sprecherin Katrin Holenstein liess durchblicken, dass die ersten Tests bereits im Sommer auf den Markt kommen könnten. Doch würde ein solcher HIV-Schnelltest überhaupt benutzt werden? Wird er bei einem One-Night-Stand vielleicht gar nicht mehr wegzudenken sein? Wir haben bei Lesern nachgefragt, wie Sie es mit neuen Bekanntschaften halten:

C.T.* (w, 20): «Keine Frage des Vertrauens»

«Meine Partner müssen sich zwingend auf HIV testen lassen. Bei meinen beiden Beziehungen habe ich einen HIV-Test verlangt, bevor ich mit ihnen geschlafen habe. Das ist keine Frage des Vertrauens – es ist für meine Sicherheit, aber auch jene des Partners, wichtig. Vor allem in einer neuen Beziehung weiss man normalerweise nicht, mit wie vielen Personen der andere im Bett war. Auch ich lasse mich regelmässig testen – nicht nur auf HIV, sondern auch auf andere Geschlechtskrankheiten.

Ich habe meinen Partnern ausführlich erklärt, wieso ich auf einen solchen Test bestehe und beide reagierten extrem gut, was mich auch ein wenig überraschte. Einen Schnelltest würde ich sicher befürworten – heutzutage ist es relativ mühsam, jedes Mal einen Termin beim Arzt machen zu müssen. Ausserdem würde es helfen, dass vor allem auch junge Leute darauf aufmerksam würden. Denn obwohl man heutzutage mit Tinder, Whatsapp und Facebook problemlos jemanden kennenlernen kann, werden Geschlechtskrankheiten bei vielen einfach totgeschwiegen.»

K.L* (m, 28): «Hatte auch schon ungeschützten Sex»

«Ich habe mich auch schon beim Arzt testen lassen, als ich in einem Fall ungeschützten Sex hatte. Das ist aber schon länger her und war ziemlich umständlich, bis ich endlich Bescheid wusste. Nach dem ersten Termin muss man nämlich nach drei Monaten noch einmal zum Arzt, um eine Ansteckung komplett ausschliessen zu können. Einen solchen HIV-Schnelltest würde ich deshalb sicher benutzen, wäre ich in einer ähnlichen Situation. Das gibt mir die Sicherheit, um meine sexuellen Bedürfnisse erfüllen zu können. Vor allem Oralsex macht mit Verhütungsmitteln nur halb so viel Spass.

In einer Beziehung wäre ein solcher Test sicher keine Vorbedingung. Aber ich wäre schon froh, wenn meine Partnerin wissen würde, dass sie keine ansteckenden Krankheiten in sich trägt. Wenn sich solche Tests durchsetzen, würden die Ansteckungen sicher zurückgehen. Viele trauen sich nämlich nicht, für einen solchen Test eine Anlaufstelle zu besuchen. Die Stigmatisierung ist halt immer noch gross.»

B.D.* (w, 25): «Geschlechtskrankheiten bei vielen noch ein Tabu»

Ohne HIV-Test beiderseits gibt es für mich keinen ungeschützten Sex. Als ich mit 19 Jahren das erste Mal mit meinem Freund schlief, fragte ich ihn vorher, ob er einen solchen Test gemacht hat. Er bejahte dies, was sich später als Lüge herausstellte. Obwohl ein späterer Test dann zeigte, dass er negativ ist, war ich richtig sauer. Seither ist das Vertrauen weg und ich bestehe auf einen Test. Meine bisherigen Freunde hatten auch noch nie ein Problem damit, sich testen zu lassen. Wir gingen zusammen ins Unispital, wo man sehr unkompliziert für 50 Franken innerhalb von 24 Stunden erfährt, wie das Resultat ausgefallen ist.

Viele Geschlechtskrankheiten sind so gefährlich, weil sie keine Symptome zeigen. So haben extrem viele Frauen und Männer Chlamydien, ohne es zu wissen. Weil es unfruchtbar machen kann, merken es die meisten dann erst bei einem allfälligen Kinderwunsch. Mich überrascht, dass Geschlechtskrankheiten bei vielen noch ein Tabu ist. Man redet nicht darüber und testen lassen will man sich schon gar nicht. Aber auch wenn man in einer festen Beziehung ist, lohnt sich ein solcher Test: Man weiss nie, ob der (Ex-)Partner einem immer treu war.

*Name der Redaktion bekannt.



