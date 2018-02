Traurige Gewissheit herrscht: Die 20-jährige Isabella T.* ist tot. Den Beweis dafür lieferte eine DNA-Probe, die Mutter Violeta abgeben musste. Die junge Frau galt seit Anfang November als vermisst. Ihre Leiche wurde in einem Teppich eingerollt vor rund einer Woche in einem Wald in Zezikon TG entdeckt.

Die Familie hoffte bis zuletzt, dass es sich bei der gefundenen Leiche nicht um Isabella handelt. Doch die Hoffnungen wurden zerschlagen. «Mein Mann und ich gingen am Mittwochabend zum Polizeiposten. Dort wurde uns bestätigt, dass es sich bei der Leiche um Isabella handelt», so Mutter Violeta zu 20 Minuten. «Meine Welt ist zusammengebrochen. Ich habe gezittert, die Kontrolle über meinen Körper verloren.»

Sie hätten Isabella noch nicht sehen können. «Das wollen wir aber unbedingt.» Ausserdem habe die Staatsanwaltschaft ihr mitgeteilt, dass es ein zwei Wochen dauert, bis die Leiche freigegeben werden kann.

«Aufgeschlossene, warmherzige Person»

Mutter Violeta beschreibt Isabella als eine unternehmungslustige Person, die gern mit anderen den Kontakt suchte und Pläne hatte. «Wie jedes Mädchen wollte auch sie eine Familie gründen.»

Ähnlich wird Isabella von Freundin Gabriela S.* (21) beschrieben, die sie seit Jahren von der gemeinsamen Zeit im Heim kennt. «Isabella war aufgeschlossen, warmherzig, sie behandelte alle gut», so S. Andererseits sei sie rebellisch gewesen, habe ihr Ding durchziehen wollen und das Leben in vollen Zügen gelebt. S. sagt: «Eine Person wie sie findet man kein zweites Mal auf dieser Welt.»

«Nichts kam zurück»

Nachdem Isabella Anfang November verschwunden sei, habe sie immer wieder versucht, sie zu erreichen. «Ich rief sie an, schrieb ihr», so S. «Ich habe ihr sogar versprochen, dass ich sie nicht verpetzen würde, falls sie mit anderen keinen Kontakt wolle. Ich bot ihr an, zu mir zu ziehen. Doch nichts kam zurück.»

Gemäss der Familie war Isabella am Tag ihres Verschwindens in verschiedenen Bars in Zürich unterwegs. So im Piranha, Lambada und Mascotte. Dies in männlicher Begleitung. «Anscheinend sind die beiden Männer dann aber nach Hause gegangen und meine Tochter ist alleine weiter gezogen», so die Mutter. Nach dieser Nacht sei sie angeblich unter anderem in Winterthur gesichtet worden, wie Freundin S. gehört hat. «Ob das stimmt, weiss ich leider nicht.» Auf Anfrage sagt Mutter Violeta: «Auch uns wurde von Fremden mitgeteilt, dass sich Isabella beispielsweise in Zürich oder St. Gallen aufhält. Als wir den Spuren nachgegangen sind, stellten sie sich als falsch heraus.»

Lebte Isabella noch?

S. befürchtet, dass Isabella bis kurz vor Weihnachten gelebt hat: «Es tut noch mehr weh, wenn man bedenkt, dass sie vermutlich die ganze Zeit gelitten hat, dass sie vielleicht misshandelt wurde – auch sexuell.»

Die langjährige Freundin hofft, dass der Täter so schnell wie möglich gefunden wird. «Am liebsten möchte ich ihm sein Herz herausreissen», sagt sie. «So wie er unser Herz herausgerissen hat.»



* Namen der Redaktion bekannt