«Mit dem 1. Jugendlohn kaufte er eine Playstation»

Herr Betschart*, Sie empfehlen, dass Eltern Kinder einen sogenannten Jugendlohn bezahlen – damit sollen sie Kleider, Handy-Abo oder den Coiffeur selbst bezahlen. Warum reicht es nicht mehr, ein kleines Sackgeld zu geben?

Das Sackgeld ist für Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Im Unterschied dazu müssen mit dem fixen Jugendlohn auch Grundbedürfnisse wie Kleider oder Natelkosten abgedeckt werden. Wie die neue Studie zeigt, machen die Eltern sehr gute Erfahrungen damit, weil ihre Kinder lernen, Kaufentscheidungen gegeneinander abzuwägen. Auch das Preisbewusstsein wird gestärkt. Diese Faktoren schützen davor, im späteren Leben in die Schuldenfalle zu tappen.

«Sollten Kinder auch Kinder sein lassen»



Fragwürdig findet das Modell SVP-Nationalrätin Verena Herzog: «Mit 12 Jahren hat man andere Prioritäten, als Budget-Pläne zu erstellen. Wir sollten Kinder auch Kinder sein lassen, statt ihnen schon so früh die Geiz-ist-geil-Mentalität einzuimpfen.» Ein kleines Sackgeld von wenigen Franken pro Monat reiche, wenn die Eltern den sparsamen Umgang mit dem Geld vorlebten und beim Wocheneinkauf auch einmal Nein sagten, so die dreifache Mutter: «Die Vorbildfunktion ist sehr wichtig.» Die Idee mit dem Sackgeld auch für Kleider und Handy möge bei einigen Familien funktionieren. Aber: «Die Gefahr ist gross, dass Eltern dann nicht konsequent sind und trotzdem weitere Wünsche erfüllen.» Somit würden Kinder eher lernen, das Geld auszugeben, anstatt sparsam zu sein.

Wenige Familien bezahlen ihrem Nachwuchs über 500 Franken pro Monat. Ist das nicht viel zu viel Geld für einen Jugendlichen?

Der Jugendlohn soll den bisherigen Ausgaben der Eltern für das Kind, dem aktuellen Lebensstandard und dem Familienbudget entsprechen. Eltern müssen keine künstliche Knappheit schaffen. Gibt man aber zu viel Geld, wirkt der Jugendlohn nicht mehr: Das Kind muss dann nicht mehr überlegen, ob es sich eine Investition leisten kann. Der Jugendlohn sollte somit klar unter einem Lehrlingslohn liegen. Oft ist es so, dass der Jugendlohn das Familienbudget unter dem Strich entlastet, weil die Kinder nicht mehr bei jeder Anschaffung bei den Eltern Geld erbetteln können.

SVP-Nationalrätin Verena Herzog kritisiert, man solle Kinder auch Kinder sein lassen (siehe Box). Ein bescheidenes Sackgeld reiche, wenn die Eltern einen sparsamen Umgang mit dem Geld vorlebten.

Vorleben ist wichtig, eigene Erfahrungen zu machen, ist aber für jeden Lernprozess grundlegend. Das ist auch beim Umgang mit Geld so. Jugendlohn ist für Jugendliche ab 12, also zu Beginn der Pubertät. Ab diesem Zeitpunkt möchten Jugendliche vermehrt über ihr Leben mitbestimmen. Der Jugendlohn bietet dafür einen geeigneten Rahmen mit klaren Abmachungen.

Was passiert, wenn sich ein Kind nicht an die Spielregeln hält und das ganze Geld für unnötige Anschaffungen verprasst?

Das ist Teil des Lernprozesses. In einem Fall kaufte ein Jugendlicher mit dem ersten Jugendlohn eine Playstation – später verkaufte er sie wieder, weil es Gezänk mit den Geschwistern gab und er das Geld für Notwendigeres brauchte. In der Regel gehen Jugendliche nach den ersten Erfahrungen verantwortungsvoll mit dem Geld um. Die Eltern müssen natürlich eine beratende Rolle einnehmen und vor allem konsequent bleiben: Wird das Geld verschleudert und reicht es in einem Monat nicht mehr für den Coiffeur, muss das Kind mit langen Haaren in die Schule. So wird es sich im nächsten Monat das Geld besser einteilen.

Wie viele Familien geben schon heute mehr als ein Sackgeld?

Eine Studie dazu gibt es nicht. Bei der Website Jugendlohn.ch haben sich über 5000 Personen registriert, und die Besuche wachsen stetig. Der Verein Jugendlohn möchte das Modell weiter verbreiten. Auch Pro Juventute informiert an über 50 Elternabenden über den Jugendlohn.

* Daniel Betschart ist bei der Stiftung Pro Juventute Programmverantwortlicher Schuldenprävention und Konsum.

