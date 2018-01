«Die Nachteile sind viel zu gross»

Herr Blocher, nur noch 30’000 Personen sind im letzten Jahr aus der EU netto in die Schweiz eingewandert – ein Tiefstand seit der Einführung der vollen Personenfreizügigkeit. Ist die Begrenzungsinitiative ein Rohrkrepierer?

Nein, obwohl die Wirtschaft in den EU-Ländern gut läuft, sind Zehntausende Personen in die Schweiz eingewandert. Bei der Einführung der Personenfreizügigkeit hat der Bundesrat maximal 8’000 bis 10’000 Personen vorausgesagt – es waren also sogar im letzten Jahr noch immer dreimal mehr. Die katastrophalen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit werden Sie dann sehen, wenn die Wirtschaft einbricht, was früher oder später zu erwarten ist. Die Zuwanderer bleiben dann hier, belasten die Arbeitslosenkasse, die Sozialwerke, und viele Inländer verlieren ihren Arbeitsplatz.

Der Zeitpunkt für die Lancierung könnte aber günstiger sein.

Die Begrenzungsinitiative ist eine Art Durchsetzungsinitiative: Das Volk und die Kantone verlangten mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative eine klare Begrenzung. Die gewählten Politiker haben sich um den Verfassungsauftrag foutiert. Hätte das Parlament die im Februar 2014 angenommene Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt, wäre das neue Begehren gar nicht nötig. Die Abschaffung der direkten Demokratie darf der Bürger nicht akzeptieren. Selbstverständlich gilt der Zuwanderungsartikel in der Bundesverfassung nach wie vor.

Bei einem Ja zur Initiative müsste das Freizügigkeitsabkommen gekündigt werden. Ist das nicht ein zu grosses Risiko?

Der Bundesrat muss die Personenfreizügigkeit beseitigen, sonst geht die Zuwanderung ins Unermessliche. Fände er innert eines Jahres mit der EU keine einvernehmliche Lösung, müsste die Schweiz das Abkommen notfalls kündigen. Damit fielen wohl weitere Verträge der Bilateralen I für den Augenblick weg. Es sind sechs Verträge, die vor allem der EU nützen – etwa das Landverkehrsabkommen. Oder glauben Sie, die EU will auf die Nord-Süd-Route verzichten? Nur das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse ist sowohl im Interesse der EU wie der Schweiz. Dieser Vertrag ist also im Interesse beider Seiten, sodass man eine Lösung ohnehin findet.

Die Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nebs) sagt: «Wird die Initiative angenommen, kracht der bilaterale Weg zusammen. Dann werde der EU-Beitritt schneller zum Thema, als sich das gewissen Leute vorstellen.» Was sagen Sie dazu?

Bilaterale Verträge gibt es seit 700 Jahren. Wir haben heute über 150 bilaterale Verträge allein mit der EU, darunter der Freihandelsvertrag von 1971, der uns den Zugang zum Binnenmarkt sichert. Diese Abkommen wären nicht betroffen. Dass der Beitritt bei einem Ja zum Thema würde, entspringt dem Wunschdenken der EU-Turbos. Logischerweise müssen sie der Begrenzungsinitiative zustimmen, was uns recht ist.



Sie werden wieder alleine gegen alle kämpfen, auch gegen die grossen Wirtschaftsverbände.

Für Unternehmen ist die Personenfreizügigkeit das Schönste, was man sich erdenken kann: Man kann aus 500 Millionen Leuten die besten und günstigsten auswählen. Das gefällt mir als Unternehmer auch, heisst aber nicht, dass es volkswirtschaftlich richtig ist. Die Nachteile der Personenfreizügigkeit sind für das Land viel zu gross. So ist auch das BIP pro Kopf trotz Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren nicht mehr gestiegen, weil sich das Wachstum auf zu viele Köpfe verteilt.



Laut der Tamedia-Wahlumfrage sind 55 Prozent der Stimmbürger gegen eine Kündigung der Personenfreizügigkeit, 42 Prozent sind dafür. Haben Sie überhaupt eine Chance?

Schon heute finde ich 42 Prozent einen hohen Wert. Wir stehen noch ganz am Anfang der Diskussion. Vor 25 Jahren besagten Umfragen ein Jahr vor der Abstimmung über den EWR-Vertrag, 80 Prozent seien dafür. Am Ende wurde dieser dennoch abgelehnt.



(daw)