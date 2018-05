Dänemark profitiert von fremden Online-Casinos

Für ausländische Online-Casinos könnte die Schweiz nach dem 10. Juni zur Sperrzone werden. Einheimische Casinos sollen Online-Spiele wie Poker oder Roulette anbieten dürfen, während Spiele ausländischer Anbieter gesperrt würden.

Birgitte Sand ist Direktorin der Gambling Authority in Dänemark. Sie war eine der Referenten anlässlich einer Veranstaltung des Wirtschaftsverbands für die digitale Schweiz (Swico).



In Europa haben bis jetzt 17 Ländern Sperren für unbewilligte Online-Spiele verhängt. Die Schweizer Spielbankenkommission machte sich ursprünglich für ein Modell stark, bei dem sich in- und ausländische Anbieter um Online-Konzessionen bewerben dürfen. 2017 schickte das Parlament das Modell bachab.



«Nur Casinos mit Sitz in der Schweiz garantieren den Spielerschutz und stellen die Gelder für die AHV sicher», sagt Beat Vonlanthen, Präsident des Schweizer Casinoverbands und CVP-Ständerat. Dies ermögliche effiziente Kontrollen. «Die Eidgenössische Spielbankenkommission hat gar keine Möglichkeit, im Ausland einzugreifen.» Selbst Dänemark könne nicht auf Netzsperren verzichten. «Das zeigt, dass Lizenzen für ausländische Casinos das Problem nicht lösen.» Auch SP-Nationalrätin Evi Allemann wehrte sich in der Debatte 2017 gegen ausländische Konzessionen. Als Bekenntnis zu einem stärkeren Spielerschutz seien technische Massnahmen unumgänglich, sagte sie.



Andere Länder betreiben weniger Heimatschutz: In Dänemark, Spanien, Schweden und Grossbritannien können auch ausländische Anbieter eine Lizenz erwerben, sofern sie strenge Regeln einhalten. Auch in diesem System gibt es in einigen Ländern Netzsperren: In Dänemark etwa werden die unbewilligten Online-Spiele gesperrt. So erliess ein Gericht im Januar gegen 24 Websites Netzsperren.

An einer Veranstaltung von Swico, dem Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz, berichtete unter anderem Birgitte Sand, Direktorin der dänischen Gambling Authority, von den Erfahrungen mit dem neuen Geldspielgesetz in Dänemark.

Frau Sand, 2012 führte Dänemark das neue Geldspielgesetz ein. Wie sieht die Situation in Ihrem Land genau aus?

Wir haben verschiedene Spielangebote liberalisiert. Bei den Lotterien bestehen nach wie vor Monopole. Die Sportwetten und Online-Casinos fallen jedoch nicht darunter. Sie wurden liberalisiert.

Um ihre Spiele auf dem dänischen Markt anbieten zu können, müssen ausländische Anbieter in Dänemark eine Lizenz erwerben. Ist das für die Anbieter ein attraktiver Weg?

Es hat sich gezeigt, dass die meisten Anbieter es vorziehen, auf dem Markt zu bleiben und eine Lizenz zu erwerben. Auf diese Weise werden sie zu legalen Anbietern, die Dänemark Steuern bezahlen und den Spielern ein sicheres und reguliertes Umfeld ermöglichen. Dank der Lizenzen nimmt Dänemark über 20 Prozent mehr Steuern ein.

Wie kommen die ausländischen Anbieter zu einer solchen Lizenz?

Die Unternehmen müssen beweisen, dass sie wirtschaftlich gesund sind. Dazu gehört auch ein einwandfreies Strafregister des Managements. Wir checken die Anbieter gründlich durch. Auch sammeln wir Daten, die zeigen, was sie den Dänen verkaufen. Wir wissen also sehr gut, was läuft.

Die Befürworter des Schweizer Geldspielgesetzes sehen in den Zugangssperren für Anbieter von Online-Spielen, die in der Schweiz nicht bewilligt sind, auch einen Schutz für Spielsüchtige. Welche Erfahrungen haben Sie mit Spielsüchtigen gemacht?

Zwei Studien der letzten zehn Jahre zeigen keinen signifikanten Anstieg von Spielsüchtigen. Festgestellt wurde, dass weniger Leute spielen und diejenigen, die spielen, dies öfter tun. Weniger Spielsüchtige sind immer besser. Jede spielsüchtige Person ist eine zu viel.

Das Schweizer Geldspielgesetz würde den Schweizer Markt durch Netzsperren komplett abschotten. Inwiefern profitiert Dänemark davon, dass auch ausländische Casinos mitmischen?

Dank den Lizenzen spielen die Dänen in einem sicheren Umfeld. Vorher waren unseriöse Anbieter die Alternative. Die Lizenzen sind wirklich eine gute Sache. Zuvor hatten wir einen grossen Graumarkt, der viele Spieler anzog.

Was halten Sie von Netzsperren?

Netzsperren passen nicht in eine Demokratie. Wir wollen in Dänemark die Spieler nicht bestrafen, sondern sie vor illegalen Spielen schützen. Die meisten Menschen in Europa wollen legale Produkte kaufen.