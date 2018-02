Frau Funiciello, was suchen Sie am Sonntag im Migros?

Am vergangenen Sonntag wurde die Juso-Präsidentin Tamara Funiciello dabei beobachtet, wie sie in Bern Lebensmittel einkaufte. Die Wochenzeitung «Bärnerbär» widmete diesem Ereignis einen kurzen Artikel. Fragwürdig sei es, so der Autor, wenn die 27-Jährige an diesem 4. Februar dem Konsum fröne. Schliesslich sei die Partei bekannt dafür, Sonntagsarbeit bei jeder Gelegenheit zu kritisieren.

Der Einkauf ist ein gefundenes Fressen für die Konkurrenz: Die SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann verbreitete ein Bild des Zeitungsartikels auf Twitter. Darunter häufen sich zustimmende Kommentare.



Was??? Die Kampf-Gewerkschafter*In kauft am Sonntag ein?!? Dann werden doch die Verkäufer*Innen von den Kapitalist*Innen erst recht ausgebeutet?! pic.twitter.com/wj0JTqkimD — Barbara Steinemann (@BabaSteinemann) 6. Februar 2018

Der Tweet von SVP-Politikerin Steinemann wurde mehrere Male geteilt und kommentiert. So schreibt jemand: «Ungefähr so, wie bekannte grüne Politiker, die ich in Bern im McDonald's antreffe.» Ein anderer Kommentar lautet: «Die SP Schweiz predigt Wasser und trinkt Wein.»

«Ich bin auch nicht besser als andere»

Funiciello versteht die Aufregung nicht: «Langsam wird es absurd», sagt sie zu 20 Minuten. Sie empfinde es als «sehr unheimlich», dass man sie beim Einkaufen beobachte und dann darüber schreibe.

Für den Vorfall gibt es laut Funiciello eine einfache Erklärung: Da sie am Sonntag aus den Ferien heimgekehrt sei und zu Hause einen leeren Kühlschrank vorgefunden habe, sei sie einkaufen gegangen. «Das kommt hin und wieder mal vor. Ich bin auch nicht besser als andere», sagt die Juso-Chefin. Nur weil sie Politikerin sei, sei sie keine Heilige.

Als ehemalige Unia-Gewerkschaftssekretärin und Juso-Mitglied setze sie sich für das Verkaufspersonal ein, so Funiciello. Sie sei nicht grundsätzlich gegen offene Läden an Sonntagen oder lange Ladenöffnungszeiten. «Problematisch ist, dass Verkäufer nicht frei entscheiden können, ob sie am Sonntag arbeiten wollen und dass sie zu wenig verdienen.»

