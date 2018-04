«Où se trouve la gare?» – «Hä?»

Umfrage Könnten Sie jemandem auf Französisch den Weg beschreiben? Ja, klar!

Nein, da wäre ich überfordert.

Weiss nicht.

Das Fach Französisch ist in den Deutschschweizer Schulen Pflicht. Dennoch beherrschen viele Deutschschweizer die Sprache nach der Schule nicht. Das beweist auch eine Stichprobe von 20 Minuten mit Passanten. Als unsere Westschweizer Redaktorin Passanten mit «Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la gare?» ansprach, löste dies bei zahlreichen verlegene bis verdutzte Reaktionen aus. Sehen Sie sich dazu das Video an.

(bz)