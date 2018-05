«Parlamentarier würden die 2. Klasse verstopfen»

Parlamentarier dürfen weiterhin ein 1.-Klasse-GA oder eine entsprechende Pauschale beziehen. Mit grosser Mehrheit von 141 Nein zu 31 Ja-Stimmen lehnte der Nationalrat am Montag eine Motion von Irène Kälin (Grüne) ab. Sie forderte, dass nur noch die 2. Klasse bezahlt wird. Das Hauptargument gegen die Herabstufung: Ein 1.-Klasse-GA sei sinnvoll, da «viele Ratsmitglieder die Reisezeit dazu nutzen, im Zug zu arbeiten, was in der 2. Klasse wegen der dichteren Belegung und dem höheren Lärmpegel schwieriger ist», wie SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher im Namen des Ratsbüros festhielt.

212 Parlamentarier haben ein 1.-Klasse-GA



Laut dem Ratsbüro des Parlaments haben sich dieses Jahr 212 der insgesamt 246 National- und Ständeräte für ein 1.-Klasse-GA entschieden. 34 liessen sich den Betrag als Pauschale auszahlen.





Der Entscheid sorgt bei den 20-Minuten-Lesern, die regelmässig in der 2. Klasse pendeln, für rote Köpfe: «Denjenigen, die bereits viel haben, wird grosszügig zusätzlich gegeben, und für Normalos kostet ein solches Abo 6300 Franken.» Ein anderer schreibt: «Jeder Student gewöhnt sich daran, in der 2. Klasse zu arbeiten – und für Parlamentarier soll das nicht möglich sein?»

«Auch Pendler arbeiten in der 2. Klasse»

Auch Kälin, die sich selbst die Pauschale auszahlen liess, den Rest spendete und sich ein 2.-Klasse-GA kaufte, ist enttäuscht. Im Rat fragte sie: «Was glauben Sie denn, was Pendlerinnen und Pendler in der 2. Klasse morgens und abends tun? Die Enge geniessen und dem Nichtstun frönen?» Sie wisse aus eigener Erfahrung, dass die meisten Leute, die arbeitshalber pendeln, ihre Reisezeit im Zug nutzten, um zu arbeiten. «Das tun sie, all den damit verbundenen Widrigkeiten zum Trotz, auch in der 2. Klasse.» Studentinnen lernten für Prüfungen, schrieben Vorträge, Lehrer korrigierten Prüfungen, Fachkräfte und Unternehmerinnen bereiteten Sitzungen vor und nach. «Das alles ist möglich, trotz dichterer Belegung und dem höheren Lärmpegel. Konzentration ist nicht alleine eine Frage des Komforts.»

CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt, der Kälins Motion abgelehnt hatte, erklärt: Für ihn gehe es beim 1.-Klasse-GA für Parlamentarier nicht so sehr um den Lärm als um die Belegung der Züge. «Würden alle Parlamentarier mit GA in der 2. Klasse reisen, wären diese Wagen noch verstopfter.» Damit sei den Pendlern dort auch nicht geholfen. Das gleiche Argument wurde von den Gegnern bereits bei der Debatte um das 1.-Klasse-GA für das Bundespersonal ins Feld geführt. Müller-Altermatt schätzt die 1. Klasse wegen den Steckdosen und dem zusätzlichen Platz. «Ich kann dort deutlich besser arbeiten.» Ansonsten sitze er auch ab und zu in der 2. Klasse.

«1.-Klasse-GA ist kein Luxus»



Die Argumente Kälins verfingen auch in ihrer eigenen Partei nicht. Parteikollege Michael Töngi etwa lehnte den Vorstoss ab. Seine Begründung: «Ein 1.-Klasse-GA ist kein Luxus, es bietet einfach etwas mehr Komfort.» Zudem würden viele Firmen ihren Mitarbeitern diese Leistung ebenfalls zugestehen. Es gebe gute Gründe, an der bisherigen Regelung festzuhalten: «Als Parlamentarier ist man viel im Zug und darauf angewiesen, dort arbeiten zu können.» Und das gehe beim geringeren Lärmpegel in der 1. Klasse nun mal besser. Wenn schon, müsse die Frage in einem Gesamtzusammenhang mit allen Spesen und Entschädigungen diskutiert werden. Er betont jedoch, dass er mehrheitlich in der 2. Klasse sitzt: «Ich habe jeweils mein Velo dabei, und in der 1. Klasse gibt es keinen Velowagen.»

Am meisten Unterstützung erhielt Kälin aus der SVP-Fraktion. 28 der 31 Ja-Stimmen entfielen auf die Volkspartei. Lukas Reimann, der in der Vergangenheit auch schon die Abschaffung des 1.-Klasse-GAs für Bundesangestellte und Parlamentarier gefordert hatte, findet die Argumente der Gegner «peinlich»: «Damals lehnte man meinen Vorstoss ab, mit der Begründung, für Politiker würde ein 2.-Klasse-GA reichen, aber dem SBB-Kader könne man es nicht wegnehmen.» Jetzt zeige sich: «Die Politiker haben sich ihren Luxus gesichert.» Auch das Argument, man könne in der 2. Klasse nicht arbeiten, zerpflückt Reimann: «Wer das behauptet, ist noch nie in der 2. Klasse gefahren.» Er ist überzeugt: Mit einem 2.-Klasse-GA würden nicht nur Kosten gespart, sondern auch die Politiker volksnäher.