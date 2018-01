«Pfister steht vor einer Herkules-Aufgabe»

Wären am vergangenen Wochenende Wahlen gewesen, hätte CVP-Präsident Gerhard Pfister laut der gewichteten Tamedia-Wahlumfrage wenig Grund zum Jubeln gehabt: Seine Partei wäre weiter geschrumpft und noch auf einen Wähleranteil von gerade einmal 9,1 Prozent gekommen. Das wären 2,5 Prozentpunkte weniger als bei den letzten Nationalratswahlen 2015.

Die Tamedia-Wahlumfrage



20'422 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 4. und 5. Januar online an der ersten Tamedia-Wahlumfrage teilgenommen. Bis zu den eidgenössischen Wahlen am 20. Oktober 2019 sind insgesamt sechs Erhebungen geplant. Die Wahlumfrage wird in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politologen Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,2 Prozentpunkten. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die CVP leidet unter fast chronischer Schwindsucht: Im Jahr 1991 kam sie noch auf 18 Prozent. Seither zählte sie mit Ausnahme der Wahlen 2007, als sie minim stärker wurde, immer zu den Verlierern. Auch in einigen Kantonen haben die Christdemokraten seit 2015 Sitze verloren.

«Pfister steht vor einer Herkulesaufgabe»

Für den Politologen Nenad Stojanovic ist klar, dass Pfister vor einer «Herkules-Aufgabe» steht: «Die traditionelle Wählerschaft, religiöse Katholiken, stirbt aus. Die CVP hat in den letzten Jahrzehnten mit einer kleinen Ausnahme immer verloren.»

Wer heute eine konservative Partei wähle, entscheide sich gleich für die SVP, wie deren Durchmarsch in den CVP-Stammlanden zeige, so der Politologe. Und weil die CVP mit Pfister einen konservativen Präsidenten eingesetzt habe, riskiere die Partei den sozialliberalen Flügel in die Arme der Grünliberalen zu treiben. Darauf deute auch die Aufwärtstendenz der GLP hin.

Gleichzeitig sei die CVP aber in den kleinen Kantonen nach wie vor stark. Da es dort nur wenige Sitze zu vergeben gibt, schlage sich ein Verlust von Wähleranteil nicht zwingend in einem grossen Sitzverlust nieder.

«C» wird nicht gestrichen

Auch Pfister verweist darauf, dass die CVP im Ständerat noch immer die wichtigste Fraktion stellt. 2017 habe man auch in den Kantonen Solothurn und Neuenburg Wahlen gewonnen. «Die Umfrage ist eine Momentaufnahme. Ich habe immer gesagt, dass der Turnaround Zeit braucht.» Dass die Belästigungsaffäre um den zurückgetretenen Walliser CVP-Nationalrat Yannick Buttet einen direkten Einfluss auf die Umfrage hatte, bezweifelt Pfister.

Er betont, dass man der CVP rundherum attestiere, dass ihre Positionen in den letzten zwei Jahren klarer geworden seien. Eine Fusion mit den anderen Mitte-Parteien wie der viel kleineren BDP sei derzeit kein Thema. «Die Konkurrenz in der Mitte tut gut.» Auch die Diskussion um die christlichen Wurzeln, eine Streichung des «C» aus dem Parteinamen, sei keine Option: «Das haben wir in der Strategiedebatte ausführlich diskutiert. Eine überwältigende Mehrheit der Basis lehnt die Streichung ab. Das C gehört zu unserer Marke.»

Rettet die Prämien-Initiative den Wahlkampf?

Hoffnung macht Pfister, dass die CVP auf die richtigen Themen setzt: So plant die Partei eine Volksinitiative zur Eindämmung der Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Tatsächlich sehen 69 Prozent der Stimmbürger in den Gesundheitskosten eines der drängendsten Probleme, wie die Umfrage zeigt. Erst auf den folgenden Plätzen kommen die Sorge um die Altersvorsorge (64 Prozent) und das Verhältnis zur EU (56 Prozent).

Weniger stark beschäftigt die Bevölkerung der islamistische Terror: Nur knapp jeder Dritte sieht darin eines der drängendsten Probleme. Eher kein Thema sind laut der Umfrage derzeit die Arbeitslosigkeit oder die Wirtschaftslage.

(daw)