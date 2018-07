«Der Preisanstieg geht mir verdammt auf den Sack»

215 statt 114 Franken für einen Dreitagespass: Das Openair St. Gallen ist in den letzten zehn Jahren massiv teurer geworden, genauso wie viele andere Schweizer Festivals auch. Auch für ein Bier, einen Drink oder einen Burger müssen die Leute tief in die Tasche greifen.

Tillate hat bei den Festivalgängern am Openair St. Gallen nachgefragt, was sie von den Preisen halten. Andi (41) sagt: «Ich finde die Preise okay. Für Depeche Mode im Letzigrund habe ich 105 Franken bezahlt und jetzt für zwei Tage 170 Franken. Für die Anzahl Bands ist das okay.» Slanja (23) ist kritischer: «Gemessen an diesem Line-up sind die Tickets verdammt teuer. 232 Franken für vier Tage! Die Bierpreise sind okay. Das ist halt das Schweizer Preisniveau.»

Richtig hässig ist Tobias (26): «Das Openair St. Gallen ist 49 Prozent teurer als vor 10 Jahren. Das geht mir verdammt auf den Sack. Ich arbeite und hätte das Geld schon, aber dieser Kommerz kackt mich an.» Die Bierpreise seien aber fair. Hannah (18) nimmt es locker: «Man gönnt sichs einfach, oder? Wenns billiger wäre, würde mich das nicht stören. Die Preise wären fair, wenn das Line-up besser wäre. Aber sparen, was ist das? Das Budget macht meine Kollegin.»



Sehen Sie im Video, was die Festivalgänger am Openair St. Gallen von den Preisen halten.



