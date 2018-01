«Die SRG-Spitze ist zu wenig sichtbar»

Herr Klingler, 60 Prozent der Schweizer geben an, ihr Vertrauen in die SRG-Spitze sei klein. Wären Sie als Generaldirektor beunruhigt?

Ja. Die SRG befindet sich in einer schwierigen Situation, weil es mit der No-Billag-Initiative für das Unternehmen um eine existenzielle Frage geht. Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass alle Interessengruppen Vertrauen in das Management haben, von dem sie erwarten, dass es sie aus der Krise führt.

Urs Klingler ist CEO der Unternehmensberatung Klingler consultants ist CEO der Unternehmensberatung Klingler consultants

Bei der SRG heisst es, entscheidend sei das Vertrauen des Publikums in das Angebot der SRG. Hier würden die Angebote der SRG im Vergleich zu anderen Medienangeboten hohe Werte geniessen. Was sagen Sie dazu?

Ein erfolgreiches Unternehmen muss die Bedürfnisse aller berücksichtigen. Es ist sehr wichtig, dass das Management die Beziehungen mit allen Interessengruppen sorgfältig pflegt. Sowohl das Gebühren zahlende Publikum als auch die Mitarbeiter und Lieferanten müssen an das Unternehmen glauben. Da reicht es nicht, auf die Zufriedenheit mit dem Angebot zu verweisen.

Warum ist das Vertrauen in die SRG-Spitze bei einem grossen Teil der Bevölkerung so klein?

Ich vermute, viele Bürger kennen die Leute an der SRG-Spitze viel zu wenig. Sie sind zu wenig sichtbar. Und wie soll man jemandem vertrauen, den man nicht kennt?

Tatsächlich geben fast 30 Prozent der Befragen an, nicht zu wissen, wer SRG-Generaldirektor ist. Nur 35 Prozent kannten die richtige Antwort.

Das verwundert mich nicht. Dabei muss das Management in einer Krisensituation doch offensiv an die Öffentlichkeit treten, Präsenz markieren, Vertrauen vermitteln und Sicherheit signalisieren. Die Message muss lauten: «Wir haben die Situation im Griff.»

Und das gelingt der SRG-Spitze Ihrer Meinung nach zu wenig?

Man gewinnt den Eindruck, dass die Führung mit der Krisensituation überfordert ist und sich eher versteckt. Dadurch nimmt das Vertrauen ihrer Stakeholder ab. Man muss aber auch sehen: Für die SRG ist es das erste Mal, dass sie eine solche Krise zu bewältigen hat. Das Management eines börsenkotierten Unternehmens hat da viel mehr Erfahrung damit, entsprechende Krisen zu bewältigen. Dennoch sollte jedes Management auf solche Momente vorbereitet sein.

Was raten Sie der SRG-Spitze? Bis zur Abstimmung bleiben nur noch knapp zwei Monate.

Das Unternehmen muss jetzt eine klare Strategie und Haltung kommunizieren sowie Einigkeit signalisieren, dass es die Situation im Griff hat. Lange hiess es vonseiten der SRG, es gäbe keinen Plan B. Bei einer Annahme der No-Billag-Initiative käme es unweigerlich zu einem Lichterlöschen. Nun aber lässt SRG-Boss Gilles Marchand verlauten, man sei offen für alternative Finanzierungsmodelle der SRG. Jetzt gilt es für das Management, geschlossen eine klare Botschaft nach aussen zu tragen. Nur so kann es das Vertrauen der Interessengruppen in sein Unternehmen wieder stärken.