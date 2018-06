«Das ist demagogische SVP-Stimmungsmache»

Herr Spescha*, 46 Prozent der kriminellen Ausländer – 31 Prozent, wenn man Betrüger nicht mitzählt – werden nicht ausgeschafft. Im Gesetz steht, dies dürfe nur «ausnahmsweise» der Fall sein. Ein Gesetzesbruch?

«Ausnahmsweise» ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Aus ihm lässt sich nicht ableiten, wie oft die Härtefallklausel angewendet werden darf. Der Richter muss jeden Einzelfall sorgfältig prüfen und korrekt entscheiden. Er kann nicht einfach jemanden mit einer Landesverweisung bestrafen, um so einen bestimmten Prozentsatz an Landesverweisungen zu erreichen. Dass der Prozentsatz aktuell nicht noch höher liegt, liegt wohl auch daran, dass das Ausschaffungsgesetz erst seit dem 1. Oktober 2016 gültig ist und von den seit diesem Datum begangenen Taten erst im Falle relativ geringfügiger Delikte bereits rechtskräftige Urteile in der Statistik erfasst wurden. Bei schwereren Taten dürfte der Angeschuldigte kaum geständig sein, weil er weiss, dass die Ausschaffung droht. Folglich dürften in diesen Fällen innert einem guten Jahr oder weniger noch gar keine rechtskräftigen Urteile vorliegen.

*Marc Spescha ist Rechtsanwalt und Experte für Migrationsrecht.

Die SVP tobt, FDP-Ständerat Philipp Müller spricht von einem «Missbrauch der Härtefallklausel» – zu Unrecht?

Anhand dieser ersten Zahlen ist eine solche Aussage absolut voreilig und abwegig. Der Anteil der Landesverweisungen wird sicher noch steigen, genau wie deren Gesamtzahl. Wenn Müller jetzt schon von Missbrauch spricht und die SVP sagt, das Volk sei angelogen worden, ist das demagogische Stimmungsmache.

Müller kritisiert ebenfalls, die Staatsanwälte würden mit Strafbefehlen statt Gerichtsurteilen dafür sorgen, dass weniger Ausländer ausgeschafft werden.

Das ist Unsinn. Die Staatsanwälte ordnen nur in Fällen mit geringer Verletzung eines Rechtsguts einen Strafbefehl an. In diesen Fällen kommt eine Landesverweisung aber von Gesetzes wegen nicht in Frage.

Wird die Justiz dem Volkswillen denn gerecht?

Die Justiz ist nicht dem Volkswillen verpflichtet, sondern dem Gesetz. Sie muss die Verhältnismässigkeit beachten, die sich gegenüberstehenden Interessen abwägen und ein dem Einzelfall gerecht werdendes Urteil fällen. Der Ausschaffungsartikel wird korrekt angewendet: Bei schwereren Fällen, die mit einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten bestraft wurden, wurden die Verurteilten soweit ersichtlich in knapp 90 Prozent der Fälle des Landes verwiesen. Die Durchsetzungsinitiative, die Täter auch bei Bagatellen und ohne Einzelfallprüfung ausschaffen wollte, lehnte das Volk ab. Zum Glück, weil die Justiz ansonsten zu einem reinen Vollstreckungsautomaten degradiert worden wäre.

Aber 13 von 16 Tätern, die wegen sexueller Handlungen mit Kindern verurteilt wurden, dürfen bleiben, genauso wie 3 von 5 Vergewaltigern. Das sind keine Bagatellen.

Zu bedenken ist, dass man den Tatbestand der sexuellen Handlung mit einem Kind schon mit einer unsittlichen Berührung erfüllen kann. Oder wenn ein Zwanzigjähriger eine einvernehmliche sexuelle Beziehung zu einer 15-Jährigen hatte. Auch bei der Vergewaltigung gibt es sehr unterschiedliche Schweregrade. Bei Taten, die zum Beispiel ein Secondo in der Ehe begangen und bei denen die Frau ein Desinteresse an einer Verurteilung des Mannes bekundet hat, kann eine Landesverweisung eine unzumutbare Härte bedeuten. Und die Statistik umfasst auch Taten, bei denen es beim blossen Versuch geblieben ist. Die Statistik sagt aber nichts aus zu den konkreten Taten. Folglich ist es auch verantwortungslos, ohne genauere Kenntnis des Einzelfalls lauthals zu poltern.



Bei Raub und schwerer Körperverletzung werden ebenfalls nur rund die Hälfte der Täter des Landes verwiesen. Was können hier die Gründe sein?

Auch hier deckt der Straftatbestand eine grosse Bandbreite an Tatbegehungen ab. Wer zum Beispiel eine Frau umstösst und ihr die Handtasche entreisst, der begeht bereits einen Raub. Die Statistik sagt aber nichts aus über die Art und Schwere der Tatbegehungen, die zu einer Landesverweisung geführt haben oder eben nicht. Solange dies nicht klar ist, lässt sich die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative gar nicht seriös beurteilen.



Wer einen B- oder C-Ausweis hat, wird gar nur in 10 Prozent der Fälle ausgeschafft. Werden hier wohnende Ausländer geschont?

Das Gesetz schreibt ja vor, es sei «der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind». Die Fälle mit B- und C-Ausweis umfassen nicht zuletzt Secondos, die eine Landesverweisung besonders schwer treffen würde und daher einer besonderen Rechtfertigung bedarf. Auch hier gilt: Wir wissen aus der Statistik leider nicht, wie viele Fälle das sind. Hinzu kommt, dass EU-Ausländer in der Regel nicht ausgeschafft werden, wenn kein Rückfall zu befürchten ist. Dies ergibt sich aus dem Freizügigkeitsabkommen mit der EU, das für die Gerichte nach wie vor bindend ist.