«Migrantenkinder schon vor dem Chindsgi fördern»

Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt: Lehrer diskriminieren Kinder mit Migrationshintergrund, weil sie zu tiefe Erwartungen an ihre Leistungen stellen. «Die Förderung und Beurteilung von Kindern erfolgt leider nicht so neutral, wie sie sollte», sagt der zuständige Professor Markus Neuenschwander in der «NZZ am Sonntag».

Besonders in Mathematik liegen die Erwartungen laut der Studie massiv tiefer – und das bei gleicher Leistung. Dies führe zu schwächeren Leistungen bei den Schülern. «Wer von einem Kind wenig erwartet, fördert und fordert es weniger», so Neuenschwander. Die Leistungsunterschiede würden im Verlauf einer Schulkarriere folglich immer grösser. Die Studie bestätigt bisherige Forschungsergebnisse und Erfahrungen von Fachleuten. «Geringe Erwartungen führen zu geringen Leistungen», sagt auch Erziehungswissenschaftlerin Katharina Maag, die an der Universität Zürich zu solchen Themen forscht.

«Es braucht eine spezielle Förderung»

Für SP-Nationalrätin Martina Munz ist klar: «Es braucht schon vor dem Kindergarten eine spezielle Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund, etwa durch regelmässigen Besuch von Tagesstrukturen.» So könne man verhindern, dass Ausländerkinder mit einem Nachteil in den Schulalltag starten würden.

Die Lehrpersonen seien nicht vor Vorurteilen gefeit und das ist auch nicht auf fremdsprachige Kinder beschränkt. «Ich bin Naturwissenschaftlerin und habe selbst erlebt, dass Mädchen in MINT-Fächern einfach weniger zugetraut wird.» Ob bei Frauen oder Personen mit Migrationshintergrund, den Lehrpersonen muss aufgezeigt werden, dass unterbewusste Vorurteile mitschwingen könnten.

«Förderung ist teuer und nicht zielführend»

Nichts von flächendeckenden Förderkursen schon vor dem Kindergarten hält FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. «Solche Strukturen zu schaffen, ist teuer und nicht zielführend. Zudem vergisst man so die einheimischen Kinder.» Stattdessen liege der Ball bei den Lehrern: «Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind oft sehr ehrgeizig und leistungsbereit und schöpfen ihr Potenzial beinahe besser aus als ihre Schweizer Mitschüler. Lehrpersonen sollen diese Leistungsbereitschaft fordern und fördern, unabhängig davon, welche Herkunft die jungen Leute haben.»

Beat Zemp vom Lehrerverband nimmt seine Kollegen in Schutz: «Erwartungen sind immer durch Erfahrungen geprägt, die sich im Verlauf der Zeit zu Stereotypen verdichten können.» Es sei wichtig, dass vermehrt auch Lehrer mit Migrationshintergrund in die Schulhäuser kämen. Noch ist ihr Anteil sehr gering. «Eine bessere Durchmischung der Schulteams würde die Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen positiv beeinflussen», so Zemp.

