«Setz dich hin, wenn du das Pissoir nicht triffst»

Für die Studenten der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) stehen derzeit die ungeliebten Semesterprüfungen auf dem Programm. Es gilt, viel Stoff zu büffeln und das Gespeicherte im richtigen Moment abrufen zu können.

Auf Prüfungsstress reagieren bekanntlich nicht alle gleich: Während die einen erst in Phasen höchster Belastung all ihre geistigen Kräfte bündeln können, wirken andere seltsam zerstreut und bekunden die grösste Mühe, sich zu fokussieren.

Ein Denkzettel für den Schiefpinkler

Bei einigen Hochschülern soll die Anspannung gar zu nervösen Zuckungen im Handgelenk führen. Das macht sich zum Leidwesen der Dozenten nicht nur im Schriftbild der Prüflinge bemerkbar, sondern auch auf der Herrentoilette.

Anders ist zumindest die spöttisch-gehässige Notiz nicht zu erklären, die sich aktuell an einer der WC-Wände am Standort Windisch findet. Der Hausdienst, Verfasser der knackigen Zeilen, kommt darin gleich zur Sache: «Eine Bitte an den Typ Mann, der jeden Mittag in die Ecke pisst», donnert es aus spitzer Feder. «Setz dich aufs WC, wenn du das Pissoir nicht triffst! Wir finden es nicht so toll!»

Brisant: Angesprochen wird ein «Typ Mann». Handelt es sich also nicht bloss um ein fehlbares Individuum, sondern um einen ganzen Männerschlag?

Die Medienstelle hüllt sich in eisernes Schweigen

Gerne hätte 20 Minuten die Dimension des Missstandes vollumfänglich ergründet. Die Medienstelle der Fachhochschule reagierte jedoch pikiert auf die Anfrage der Zeitung. Man habe Wichtigeres zu tun, als sich mit derlei Nonsens herumzuschlagen. Überhaupt gehörten Angelegenheiten wie diese nicht in den Zuständigkeitsbereich einer Medienstelle. Daher wolle man sich auch nicht weiter dazu äussern.

Selbstverständlich hätte 20 Minuten den Kommunikationsbeauftragten die unliebsame Arbeit abgenommen und selber mit der externen Reinigungsfirma gesprochen, die angeblich für die Sauberkeit der Toiletten besorgt ist. Bei der Medienstelle wollte man aber nicht wissen, um welche Firma es sich handelt.