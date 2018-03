Sollen Firmen alle Löhne offenlegen?

Eine Lohntransparenz kann in Einzelfällen wohl eine positive Wirkung haben. Es ist jedoch zu beachten, dass die Vergleichbarkeit in Unternehmen oft gar nicht gegeben ist, ausser bei Funktionen mit vielen Arbeitnehmern. Wir sind somit eher skeptisch.Nur ganz wenige Unternehmen in der Schweiz legen die Löhne komplett offen. Wir gehen nicht davon aus, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird, jedoch legen Unternehmen immer mehr Wert darauf, ihr Lohnsystem transparent und nachvollziehbar den Mitarbeitenden zu erläutern.Es herrscht in öffentlichen Betrieben Transparenz in Bezug auf die Lohnklassen, nicht auf die effektive Vergütung der Mitarbeitenden. Offensichtlich steht auch die Verwaltung vor nicht erklärbaren Lohndifferenzen, welche vielleicht – aber nicht ausschliesslich – durch das Geschlecht erklärt werden könnten.