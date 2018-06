So kommen Sie in WM-Stimmung

Mit der WM startet nicht nur ein sportliches, sondern auch ein emotionales Grossereignis. Viele Menschen können sich bei einem Match kaum mehr auf dem Stuhl halten. Dazwischen jubeln und fluchen sie. Und hat ihr Favorit die andere Mannschaft geschlagen, verfallen sie einem Freudentaumel. Andere Menschen dagegen packen die Fussballspiele nicht. Oft bleibt ihnen nur ein neidvoller Blick auf die ausgelassenen Zuschauer übrig oder sie verzichten sogar ganz auf das Mitfeiern. Die Tipps von Kommunikationsfachmann Frank Baumann und Emotion- und Life-Coach Esther Guggisberg machen WM-Muffeln das Leben bis zum 15. Juli leichter:



• Schliessen Sie mit anderen Wetten ab. «Dass Sie dann für eine Mannschaft mitfiebern, ist garantiert», sagt Esther Guggisberg.

• Setzen Sie sich vor die Leinwand und schauen Sie ins Publikum: So viele jubelnde Leute werden auch Sie anstecken.

• Beim Fanen geht es in erster Linie um Integration. Bemalen Sie Ihr Gesicht mit Fanfarben.

• Wenn Sie mit Ihrer neu gewonnenen Begeisterung einen Fussball-Muffel nerven, dann dürfen Sie das. «Schliesslich gehen wir alle mal anderen mit unseren Leidenschaften auf die Nerven», sagt Guggisberg.

Umfrage Sind Sie schnell im WM-Fieber? Ja, ich fiebere bei WM-Spielen immer schnell mit.

Ich wäre gerne auch mit allen Emotionen dabei, aber es klappt einfach nicht.

Nein. Fussball interessiert mich auch an der WM nicht.

Es kommt darauf an, wie spannend der Match ist.

Frank Baumann ist Kommunikationsfachmann, Geschäftsführer der Speaker-Agentur Wörterberg und Bestseller-Autor. (Bild: Bruno Torricelli) Esther Guggisberg ist Emotion und Life Coach in Bern. (Bild: Foto-rini) Frank Baumann ist Kommunikationsfachmann, Geschäftsführer der Speaker-Agentur Wörterberg und Bestseller-Autor. (Bild: Bruno Torricelli)Esther Guggisberg ist Emotion und Life Coach in Bern. (Bild: Foto-rini)

Jubeln Sie ehrlich

• Löchern Sie die Fans mit Fragen. Sie geben Ihnen gern Auskunft.

• Geniessen Sie es, einfach mal in die Emotionen abzutauchen.

• Schauen Sie sich die Spiele mit anderen Menschen an und lassen Sie sich von ihrer Freude anstecken.

• Bringen Sie sich in Stimmung und Feierlaune. Essen Sie etwas Gutes, schmücken Sie Ihre Umgebung mit Fähnchen und tragen Sie dazu das Trikot Ihrer Lieblingsmannschaft.

• Informieren Sie sich über die Fussballregeln, um das Jubeln und Seufzen der Zuschauer zu verstehen.

• Ob Alkohol die Euphorie fördert, darüber sind sich Baumann und Guggisberg nicht einig. «Wer Süssmost auftischt, verdirbt die Stimmung sofort», sagt Baumann. Guggisberg ist anderer Meinung. Alkohol sei zwar ein beliebter Lockermacher, aber nicht nötig, um ins WM-Fieber zu kommen, sagt sie.

• Jubeln Sie ehrlich mit. «Dazu gehört, dass Sie sich keine Gedanken machen, wie sie auf andere Fans wirken», so Guggisberg. Frank Baumann ergänzt: «Fake-Jubeln ist wie Orgasmus vortäuschen – nur wird es schneller erkannt.

(bz)