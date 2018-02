Bauern gegen Freihandel – was sind die Folgen?

Bundesrat Johann Schneider-Ammann und die Bauern liegen sich wegen des Freihandels in den Haaren. Ein runder Tisch zu einem Abkommen mit den Mercosur-Staaten boykottierte der Bauernverband am Dienstag. Worum geht es?

Der Bundesrat will in seiner Weiterentwicklung der Agrarpolitik 2022 den Freihandel stärken: «Die Wirtschaft braucht Zugang zu internationalen Märkten, was mehr Export und mehr Jobs schafft», heisst es im Bericht. Im Fokus dieses Plans steht derzeit ein Abkommen mit den südamerikanischen Ländern Argentinien, Uruguay, Paraguay und Brasilien (Mercosur). Für den Marktzugang werden diese Länder im Gegenzug einen Abbau des Schweizer Grenzschutzes fordern, damit sie ihre landwirtschaftlichen Produkte exportieren können. Dazu müsste der Bundesrat die Schweizer Zölle senken, was der Bauernverband als Affront bezeichnet.

Was bringt ein Abkommen der Schweiz?

Für Schneider-Ammann sind die Länder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ein wichtiger Zielmarkt für die Schweizer Exportindustrie. Grund dafür ist die wachsende Mittelschicht. 2016 exportierte die Schweiz Waren im Wert von 2,8 Milliarden Franken. Spitzenreiter sind Uhren, elektronische Maschinen und pharmazeutische Produkte. Darüber, um wie viel die Exporte durch ein Abkommen gesteigert werden könnten, will Jan Atteslander von Economiesuisse nicht spekulieren. Aber: «Das Potenzial ist sehr gross.»

Was passiert, wenn kein Abkommen zustande kommt?

«Ohne Abkommen verliert die Schweizer Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit», sagt Atteslander. Die Mercosur-Staaten könnten nämlich bald mit der EU ein Freihandelsabkommen abschliessen. «Dann geraten Schweizer Firmen ins Hintertreffen und längerfristig nimmt unser Wirtschaftsstandort Schaden.»

Auf die Kritik aus der Wirtschaft antwortet Markus Ritter: «Der Schweizer Bauernverband hat nicht die Absicht, der Hemmschuh der Schweizer Wirtschaft zu sein.» Aber man wolle auch nicht, dass ausser Spesen und weiteren massiven Verlusten für die Bauernfamilien nichts rausschaue. Zudem seien die Exporte in die Mercosur-Länder mit gerade mal einem Prozent des Gesamtvolumens sehr gering.

Worin liegen die Gefahren eines Abkommens?

Für Ritter ist klar, dass mit einem Abbau des Grenzschutzes «der Bundesrat die Schweizer Landwirtschaft schon mal vorsorglich als Opfer auf den Altar legt». Da die Importe steigen würden, sieht er die Versorgungssicherheit in Gefahr und prognostiziert ein stark sinkendes Einkommen für Schweizer Bauern.

Welche Produkte könnten die Schweiz fluten?

Neben Zucker oder Wein könnten die Mercosur-Staaten laut «Tages-Anzeiger» 8000 Tonnen Rindfleisch in die Schweiz zu reduzierten Zöllen exportieren, wobei es um die ertragreichsten Stücke wie Filet gehen könnte. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 wurden über 21’000 Tonnen Rindfleisch importiert, das meiste aus Deutschland und Österreich. Der viertgrösste Lieferant ist Uruguay.

Laut Ritter könnten die Importe aus den Mercosur-Staaten bei einem Abbau der Zölle jene aus den EU-Ländern verdrängen. «Bei den Standards haben die Südamerikaner ein ganz anderes Niveau: Da gehören gentechnisch verändertes Futter oder Wachstumsförderer in der Massentierhaltung zum Alltag.» Zudem würden die Tiere über tausende von Kilometern, eingesperrt in viel zu kleine Camions, in brütender Hitze in den Schlachthof gefahren. Auf Anfrage schreibt das Wirtschaftsdepartement, dass bei den Verhandlungen die Nachhaltigkeit berücksichtigt werde. «Gefordert sind auch die Importeure, die entsprechende Anforderungen an ihre Importe stellen müssen», sagt Sprecher Erik Reumann.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Bauernverband betont, er sei nicht grundsätzlich gegen den Abschluss von neuen bilateralen Abkommen. Zuerst brauche es aber eine Aussprache mit Bundesrat Schneider-Ammann. Dieser betonte, er werde das Gespräch mit dem Bauernverband weiterhin suchen. Der Wirtschaftsminister will bis Ende Jahr das Freihandelsabkommen abschliessen.