Wieso darf man Thomas N. nicht filmen?

Mehrere ausländische Journalisten sind wegen dem Prozess um den Vierfachmord von Rupperswil nach Schafisheim gereist. Unter ihnen ist Patrick Kerber von «Welt/N24».

Er sei ursprünglich gekommen, um im Gerichtssaal zu filmen, sagt er. «In Deutschland ist es normal, dass man filmt, wie der Täter auf die Anklagebank geführt wird.» Aus diesen Bildern könne man Schlüsse über die Persönlichkeit des Angeklagten ziehen (siehe Video).

Anders als in Deutschland oder den USA sind in der Schweiz Foto- und Filmaufnahmen in den Gerichtssälen verboten. Das hält Artikel 71 der Schweizerischen Strafprozessordnung fest. Damit soll der Persönlichkeitsschutz der Angeklagten, Opfer, Zeugen und Justizmitarbeiter gewahrt werden. Um Aufnahmen auszuschliessen, wurde auch schon ein Handyverbot im Saal angeordnet.

