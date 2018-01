«Trump, stay out of Davos!»

«Trump not welcome – stay out of Davos.» Unter diesem Titel werden auf der Kampagnenplattform Campax Unterschriften gesammelt. Denn dass der US-Präsident Donald Trump für das World Economic Forum nach Davos kommt, gehe nicht.

Umfrage Was halten Sie davon, dass Donald Trump das WEF besucht? Ich finde es toll!

Eigentlich mag ich Trump nicht. Aber sein Besuch schmeichelt der Schweiz schon etwas.

Dieser Mann soll auf keinen Fall unser Land betreten können!

Ist mir doch egal.

Am Mittwochmorgen startete die Unterschriftensammlung. Mehr als 2000 Unterschriften gingen bisher ein. «Wir wollen so viele Unterschriften wie möglich haben. So kann unsere Stimme auch auf der anderen Seite des Atlantiks gehört werden», sagt Andreas Freimüller, Präsident von Campax. Ideal wäre es, wenn Trump die Reise doch nicht antreten würde.

Am Flughafen auf Trump warten

Im Januar vor einem Jahr sammelte Campax bereits Unterschriften gegen einen möglichen Staatsbesuch in der Schweiz von Donald Trump. Damals seien mehr als 10'000 zusammengekommen. «Der Fakt, dass Trump nun wirklich in die Schweiz kommen will, wird hoffentlich noch viele mehr dazu bringen, sich gegen den Besuch des US-Präsidenten auszusprechen», sagt Freimüller.

Man werde es aber nicht nur bei der Petition belassen: «Es ist noch nichts Konkretes geplant, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass viele der Personen, die unterschrieben haben, am Flughafen sein werden, wenn Trump ankommt», so Freimüller. Dort könnte man ihm erneut zeigen: «Er ist nicht willkommen.»

Balthasar Glättli, Grünen-Nationalrat, spricht sich auf Twitter für den Online-Protest aus:



Jetzt beim Online-Protest mitmachen: WORLD FIRST not AMERICA FIRST. Trump not welcome - stay out of Davos! We don't want @realdonaldtrump @ @wef in @DavosKlosters! @campaxorg: https://t.co/1N3Pyjo92M — Balthasar Glättli (@bglaettli) 10. Januar 2018

Glättli sagt auf Anfrage: «Donald Trump steht beispielhaft für alles, was die Welt nicht braucht. Darum ist es wichtig, ein Signal gegen ihn zu setzen.» Er kann sich ebenfalls vorstellen, am Flughafen auf Trump zu warten. Er gehe zwar davon aus, dass es zu keiner Interaktion mit dem Präsidenten komme – «die Sicherheitsmassnahmen werden enorm sein». Doch die Botschaft werde bei Trump ankommen: «Seine Lieblingstätigkeit ist ja nicht Regieren, sondern Fernsehschauen. Und ein solcher Protest am Flughafen würde weltweit zu sehen sein.»

Bundesregierung soll Trump nicht willkommen heissen

Aktionen am Flughafen oder gar in Davos überlegen sich auch die Jungsozialisten. «Wir werden garantiert nicht schweigend zuschauen, wie Trump in die Schweiz marschiert», sagt Juso-Präsidentin Tamara Funiciello. Die Juso werde sich nun organisieren und verschiedene Aktionen planen. Funiciello: «Wir nehmen auch die Bundesregierung in die Pflicht. Sie soll Massnahmen ergreifen und zeigen, dass Trump nicht willkommen ist in der Schweiz.»

Die Juso Schweiz hat mittlerweile eine eigene Protestaktion gestartet: Auf der Plattform actionsprout.io haben über 200 Personen einen Brief mit der Botschaft «Donald Trump, #youarenotwelcome» unterschrieben. Die Juso schreibt dazu: «In der Schweiz gilt: We don't grab by the pussy – und brauchen keine orangen Knallköpfe.»

(sil)