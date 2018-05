«Unsinniges Waffengesetz gehört vors Volk»

Herr Udry, das verschärfte Waffenrecht hat eine wichtige Hürde genommen, obwohl Sie im Vorfeld gegen das Gesetz Stimmung gemacht haben. Wird die Waffenlobby nun eine Volksabstimmung über die Übernahme der EU-Richtlinie erzwingen?

Ja, wir müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Referendum greifen. Das Gesetz muss zwar noch in den Ständerat. Aber wenn es in die Richtung geht wie heute im Nationalrat, muss das Volk das letzte Wort haben. Denn das blödsinnige Gesetz ist ein Bürokratiemonster und zöge einen enormen administrativen Aufwand nach sich, obwohl es die Sicherheit nicht erhöht. Das zeigt auch der jüngste Anschlag in Belgien, der mit einer gestohlenen Waffe einer Polizistin verübt wurde.

Für die Linke hat der Bundesrat bei der EU-Waffenrichtlinie aber fast zu gut verhandelt. Dank einer Ausnahmeregelung dürfen Armeeangehörige ihre Waffe nach Dienstende behalten, und auch für Schützen ändert sich wenig. Wogegen wehren Sie sich eigentlich?

Wo bitte hat der Bundesrat gut verhandelt? Würden Armeeangehörige entwaffnet, wäre dies das Ende unseres Milizsystems. Auch in Brüssel wusste man, dass man das nicht von der Schweiz verlangen kann. Das ist, als würde man von Holland verlangen, dass es mindestens zwei Meter über dem Meeresspiegel liegt. Wir wehren uns dagegen, dass alle Schützen in der Schweiz unter Generalverdacht gestellt werden. Sie müssen den Nachweis erbringen, dass sie regelmässig schiessen, sonst werden sie enteignet. Dieser Paradigmenwechsel ist eines freiheitlichen Staates unwürdig.

Laut den Befürwortern der Verschärfung muss die Schweiz eine Güterabwägung vornehmen: Entweder sie passt sich an oder sie fliegt aus Schengen/Dublin raus. Laut Bundesrätin Simonetta Sommaruga hätte das gravierende Konsequenzen bei der Polizeiarbeit. Zudem könnte jeder abgewiesene Asylsuchende in der Schweiz ein Asylgesuch stellen.

Ich bin für Schengen. Als Ex-Polizist und ehemaliger Ausbildner bei der Walliser Kantonspolizei war ich beim Aufbau des Informationssystem dabei. Die Vernetzung der Polizeien in Europa ist nützlich. Ich bezweifle, dass die Schweiz aus Schengen/Dublin gekippt würde. Viele Staaten, darunter Italien, Tschechien oder Polen, sind unzufrieden mit dem System. Nicht alle verhalten sich Schengen-konform. Trotzdem ist keiner der Staaten auf der Rauswurfliste. Das Abkommen müsste einfach neu verhandelt werden.

Ist das nicht ein gefährliches Spiel?

Es geht um unsere Souveränität. 2011 hat das Volk und 2015 das Parlament eine Verschärfung des Waffenrechts abgelehnt. Nun sollen wir ein unsinniges Gesetz annehmen, nur weil es die EU so will. Dieses wird alle fünf Jahre angepasst – die nächste Verschärfung steht also schon vor der Tür. Wir werden am Spiess gedreht, bis wir ganz gegrillt sind. Und so geht es nicht nur beim Waffenrecht, sondern in sehr vielen Bereichen. Es ist ein Traum der Linken, die Schweiz so nahe an die EU zu führen, dass sie gleich beitreten kann. Darum muss die Bevölkerung nun hellhörig werden. Ich will nicht, dass wir nicht mehr frei sind in unseren Entscheiden.



(daw)