«Viele Männer benehmen sich zuhause wie Paschas»

Frauen waschen und bügeln, Männer hingegen reparieren Dinge: Schweizer Haushalte sind nach wie vor traditionell organisiert, wobei vorwiegend Frauen die Hauptlast in der Haus- und Familienarbeit tragen. Bei acht von zehn Tätigkeiten im Haushalt und in der Kinderbetreuung hat nicht einmal jeder zehnte Mann die Hauptverantwortung. Das zeigt eine neue Studie des Dachverbands der Schweizer Männer- und Väterorganisation (männer.ch).

«Beispielsweise sind weniger als vier Prozent der Väter für die Wäsche hauptverantwortlich, bei den Reparaturen sind es hingegen 75 Prozent, erklärt Nicolas Zogg, Sprecher bei männer.ch. Je frauentypischer eine Tätigkeit wahrgenommen werde, desto weniger Männer würden die Hauptverantwortung übernehmen: «Viele Männer benehmen sich zu Hause wie Paschas. Solche Tätigkeiten gelten als unmännlich – und die wenigsten haben einen Vater im Alltag erlebt, der ganz selbstverständlich auch diese Tätigkeiten gemacht hat.»

Es gebe aber auch Tätigkeiten, bei denen die Verantwortung grösstenteils gemeinsam wahrgenommen werde: «Beispielsweise beim Spielen mit den Kindern», sagt Zogg. Bei der Betreuung des Kindes im Krankheitsfall liege die Hauptverantwortung jedoch wieder bei der Mutter (71 Prozent).

Mit einem neuen Online-Tool können Männer nun messen, wie hoch ihr Pascha-Faktor ist: «Der MenCare-Fussabdruck zeigt, wie viel Verantwortung ein Vater zu Hause übernimmt», sagt Zogg. Mittels zehn Fragen zu den Bereichen Hausarbeit und Kinderbetreuung könne eine wissenschaftlich abgestützte Aussage gemacht werden, wie fair die Aufgaben verteilt seien. «Mit diesem Tool wollen wir Väter und Männer zum Nachdenken, zu Gesprächen und zur Veränderung anregen.» Das Resultat wird in Form einer Zahl und von zwei Füssen angezeigt. Bei gleichen Anteilen wird jeweils die Zahl 1 und ein gleich grosser Fuss angezeigt.

Mehr Hausmänner dank Frauenquote?

SP-Nationalrat Beat Jans und seine Frau erledigen Hausarbeiten zu gleichen Teilen. Weil beide Teilzeit arbeiten, brauche es viel Organisation: «Meine Frau und ich sitzen jede Woche zusammen und planen. Alles wird in eine gemeinsame Agenda eingetragen. Trotzdem brauchen wir ab und zu Hilfe von der Oma, um alles stemmen zu können.»

Jans findet ein Macho-Verhalten im Haushalt daneben: «Man kann ja alle Aufgaben teilen, auch die unliebsamen. So ein System hilft der Beziehung zur Partnerin, lässt ihr Raum, sich zu entfalten, und es ist eine Bereicherung für Männer.» Dafür müssten die Wirtschaft und die Politik aber Hand in Hand auf verschiedenen Ebenen tätig werden: «Es braucht eine Frauenquote bei Geschäftsleitungen. Dadurch könnten Betriebe familienfreundlicher werden. Auch braucht es mehr Teilzeitmöglichkeiten für Männer und Frauen – auch in Chefetagen. Auch unterstützende Angebote wie Krippen oder Ferienprogramm öffnen den Weg für eine Gleichstellung.»

«Ich bin kein Pascha»

Anders handhabt es der SVP-Nationalrat Sebastian Frehner: «Ich arbeite Vollzeit, meine Frau Teilzeit. Durch meine berufliche und politische Tätigkeit bin ich schon sehr ausgelastet, während sie noch Zeit übrig hat, um den Haushalt zu schmeissen.» Dies werde sich aber bald vermutlich ändern: «Unsere Tochter geht bald in den Kindergarten und meine Frau kann mit dem Arbeitspensum hoch.» Ob er dann mehr im Haushalt mache, bleibe offen.

Der MenCare-Fussabdruck von Frehner fiel kleiner aus als der eines Schweizer Durchschnittsmannes: «Ich bin kein Pascha», stellt Frehner klar. «Aber auch ich habe nur 24 Stunden, bei einem Vollpensum liegt nicht mehr drin. Ausserdem ist mir egal, was die Gesellschaft will. Es muss für jede Familie stimmen. Es gibt Frauen, die wollen nicht arbeiten gehen, sondern sich um Haus und Kind kümmern.» Laut Frehner braucht es keine weiteren politischen oder wirtschaftlichen Massnahmen, um die Gleichstellung zu regulieren. Einige Massnahmen könnten für die Wirtschaft sogar negative Folgen haben: «Eine Frauenquote kann dazu führen, dass die Qualität schlechter wird. Als Chef muss ich dann eine Frau nehmen, obwohl ein Mann geeigneter wäre.»