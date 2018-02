«Ultimatum meiner Frau hat mich wachgerüttelt»

Die Weltgesundheitorganisation WHO nimmt Die Sucht nach Videospielen in den Katalog der psychischen Krankheiten auf. Wer also seine Tage mit Videospielen verbringt und dadurch erheblich beeinträchtigt ist, gilt als psychisch krank.

IV-Renten bekommen Videospiel-Süchtige deshalb aber nicht. «Die IV-Leistungen sind nicht an Diagnosen gekoppelt, mit anderen Worten: Krankheiten geben nicht automatisch Anspruch auf IV-Leistungen», sagt Corinne Zbären-Lutz, stellvertretende Geschäftsfeldleiterin IV, zu 20 Minuten. Anspruch auf eine IV-Rente habe nur, wer unter einem dauerhaften Erwerbsausfall leide, da die Erwerbsunfähigkeit versichert sei und nicht die Krankheit.

20 Minuten hat mit drei Lesern gesprochen, die Stunden vor dem Bildschirm verbringen und eine Videogame-Sucht entwickelt haben:

F. M. (33), Logistiker:



«Ich habe meine Spielsucht mittlerweile überwunden. Ab meinem 20. Lebensjahr spielte ich viel und gerne das Online-Videogame ‹World of Warcraft›. Hatte ich frei, waren es mehr als acht Stunden täglich. Die Ursache für die Sucht war mein Fluchtverhalten: Immer, wenn etwas in meinem Leben schief lief, flüchtete ich in die Fantasiewelt des Videospiels. Da ich nur online spielte, spürte ich nicht, dass ich meine sozialen Kontakte verlor. Schliesslich diskutiert man ja dort die ganze Zeit mit anderen Spielern.

Als ich dann bei der Arbeit ein Burnout erlitt und den Job verlor, verbrachte ich noch mehr Zeit mit den Videospielen. Wachgerüttelt hat mich das Ultimatum meiner Frau: Sie sagte, entweder höre ich mit dem Gamen auf oder die Beziehung ist vorbei. Also entschied ich mich dazu, eine Therapie zu machen und machte einen kalten Entzug vom Gamen. Mittlerweile spiele ich wieder ab und zu. Fakt ist: Ich game sehr gerne, es ist mein Hobby. Ich bin auch weiter süchtig danach, aber ich lasse mich nicht mehr so gehen. Wenn ich heute abends game, dann kann ich nach zwei Stunden die Konsole ohne Probleme ausschalten.»

P. L. (23), Landschaftsgärtner:

«Ich verbringe zwölf Stunden pro Tag mit meiner Playstation. Da ich temporär auf dem Bau arbeite und den Winter über keine Stelle habe, geht das gut. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Wenn ich arbeite, game ich nur etwa vier bis fünf Stunden täglich. Ich spiele zusammen mit einer Gruppe von Freunden, die ich beim Spielen kennen gelernt habe, das Videospiel ‹Battlefield 1›. Wir sind sehr ehrgeizig und spielen eigentlich schon fast professionell.

Ich weiss nicht, ob das Gamen für mich eine Sucht ist. Aber wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder etwas anderes unternehme, denke ich ständig ans Gamen. Und wenn ich nach Hause komme, schalte ich zuerst die Konsole ein. Manchmal ignoriere ich sogar, dass seit Stunden mein Magen knurrt und spiele einfach weiter. Aufhören will und kann ich aber nicht: Ich suche mir jetzt einen Job für während des Frühlings und des Sommers, damit ich genug Geld sparen kann, um im nächsten Winter wieder nur zu gamen.»

C. B. (26), Kunststofftechnologe:

«Als ich in der Oberstufe war, bestimmten die Videospiele meinen Tag. Nach der Schule ging ich jeweils möglichst rasch nach Hause und spielte ‹World of Warcraft›, bis ich vor dem Computer eingeschlafen bin. Nach zwei bis drei Stunden Schlaf fing dann der Tag wieder von Neuem an. Meine Videospiel-Sucht war schuld, dass ich kaum soziale Kontakte hatte. Schule und Lehre habe ich trotzdem bestanden. Mittlerweile spiele ich immer noch Videospiele, aber in einem anderen Rahmen. Da ich jetzt eine Vollzeitstelle habe, kann ich nur an einigen Abenden noch meinem Hobby nachgehen. Und dann jeweils nur für ein paar Stunden.»

