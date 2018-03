«Wählen wir die Besten, und nicht Quotenfrauen!»

Seit der Gründung der modernen Schweiz schafften es erst sieben Frauen in den Bundesrat. Ihnen stehen mehr als 100 Männer gegenüber. Nun will eine Mehrheit der Ständeräte den Druck auf die Bundesversammlung erhöhen: Die Verfassung soll künftig vorschreiben, dass neben den Landes- und Sprachregionen auch die Geschlechter angemessen vertreten sein müssen. Die kleine Kammer hat am Mittwoch eine entsprechende parlamentarische Initiative angenommen.

Bereits am Donnerstag ist die Frauenfrage im Nationalrat traktandiert. Grünen-Nationalrätin Maya Graf fordert ebenfalls einen Geschlechterpassus in der Verfassung. Die Begründung: 53 Prozent der Wahlberechtigten seien Frauen, womit die Auswahl gross genug sei. «Es braucht eine neue Regel, da die Freiwilligkeit keine Fortschritte gebracht hat.» Seit 1971 seien gerade einmal sieben Frauen, aber 28 Männer im Bundesrat gewesen. Eine Frauenmehrheit habe es nur einmal während zehn Monaten gegeben.

«Ein wichtiges Zeichen»

GLP-Nationlrat Beat Flach hofft, dass der Nationalrat nun nachzieht, damit bald wieder mehr Frauen in der Landesregierung sitzen: «Die Zustimmung des Ständerats ist ein ganz wichtiges Zeichen.» Viele Ständeräte hätten wohl, nachdem sie die Massnahmen gegen Lohndiskriminierung auf die lange Bank geschoben hätten, nicht noch einen Entscheid gegen die Frau treffen wollen.

Die Befürchtung, dass Bundesratswahlen künftig noch komplizierter werden, teilt Flach nicht: «Schon heute muss die Bundesversammlung die Vertretung der Parteien, die Verteilung der Landesgegenden und der Sprachregionen beachten.» Ein zusätzliches Kriterium mache die Wahl nicht mehr wesentlich schwieriger.

«Wer will schon eine Quotenfrau sein?»

Ein Graus wäre eine solche Regel dagegen für Andreas Glarner (SVP): «Wir müssen doch die Fähigsten und die Besten wählen, und nicht Quotenfrauen. Wäre ich eine Frau, würde ich jedenfalls nie eine Quotenfrau sein wollen.» Schon bei der letzten Ersatzwahl habe man nur zwischen «drei Flaschen» auswählen können. Mit weiteren Kriterien werde die Auswahl noch kleiner. Glarner glaubt darum, dass der bürgerlich dominierte Nationalrat der Forderung eine Abfuhr erteilen wird.

Dass die Frauen schon die Mehrheit stellten, zeige, dass das Parlament Frauen nicht verhindere. «Es gibt aber auch Frauen, die gar nicht unbedingt in die Landesregierung wollen», sagt Glarner. Und falls die SVP dereinst Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher ins Rennen schicke, werde sie von den Linken garantiert verhindert: «Da ist die Quote dann plötzlich egal.»

Derzeit zählt die Landesregierung mit Doris Leuthard (CVP) und Simonetta Sommaruga (SP) zwei weibliche Mitglieder. Leuthard wird spätestens 2019 zurücktreten.

