«Brand hat meinen Fussball-Abend gestört»

Ein grosses Feuer ist am Mittwochabend in Bulle FR im Sägewerk von SVP-Nationalrat Jean-François Rime ausgebrochen. Erst gegen Mitternacht konnte der Brand von mehr als 250 Feuerwehrleuten unter Kontrolle gebracht werden.

Vom Grossbrand waren gemäss der Kantonspolizei auch das angrenzende Messe- und Kongresszentrum, Espace Gruyère, betroffen. Eine Person sei zudem bei dem Unglück leicht verletzt worden.

Wir sprachen mit dem SVP-Nationalrat am Morgen nach dem Brand.

Herr Rime, was ist gestern genau passiert?

In einer Lagerhalle auf dem Areal des Sägewerks ist ein Brand ausgebrochen. Acht Hektaren waren betroffen, eine Lagerhalle wurde zerstört. Das Sägewerk steht aber noch.

Wann haben Sie vom Brand erfahren?

Kurz nach 19 Uhr. Ich hatte mich eigentlich eingerichtet, um das Schweizer Fussballspiel zu schauen. Der Brand hat mir aber einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Fussballabend gestört.

Wissen Sie schon, wieso das Feuer ausgebrochen ist?

Das können wir noch nicht beurteilen. Zunächst müssen wir die Polizei ihre Arbeit erledigen lassen, mit der Versicherung sprechen und die Schäden abschätzen lassen.

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie vom Brand erfahren haben?

Als Säger, der schon seit über 40 Jahren dabei ist, musste ich leider schon mehrere solche Brandfälle erleben. So etwas ist nie angenehm. Es hängt aber immer davon ab, welche Bereiche genau betroffen sind und wie einfach ein Wiederaufbau möglich ist. In diesem Fall war vor allem eine Lagerhalle betroffen. Ausserdem brach der Brand erst am Abend aus, als die Arbeiter schon zu Hause waren, das heisst wir hatten ziemlich viel Glück.

(dk)