«Auch Fussgänger regen sich über Velorowdys auf»

Mit den steigenden Temperaturen trifft man sie wieder häufiger: Velofahrer. Doch für viele Autofahrer sind sie das Feindbild Nummer 1. Sie schlängeln sich durch stehende Kolonnen, missachten Rotlichter, fahren ohne Licht und provozieren gefährliche Ausweichmanöver.

Bussenkatalog

Wer als Velofahrer in einer Fussgängerzone fährt, kann mit 30 Franken gebüsst werden. Tut dies ein Autofahrer, zahlt er 100 Franken. Mit 250 Franken zu Buche schlägt für Automobilisten die Missachtung eines Rotlichts. Velofahrer berappen 60 Franken. Freihändiges Fahren, Nebeneinanderfahren oder das Überholen einer Autokolonne durch Slalomfahren kostet Velofahrer je 20 Franken. Der Bussenkatalog des Bundesamts für Strassen (Astra) für Velofahrer wurde vor über 20 Jahren letztmals geändert.

Wenn es nach FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann geht, sollen diese Missachtungen der Verkehrsregeln zukünftig härter bestraft werden. Im Nationalrat fordert er eine Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer. Velofahrer sollen gleich hohe Bussen für Vergehen bezahlen wie Autofahrer. Das bringt SP-Nationalrat Matthias Aebischer und Präsident von Pro Velo Schweiz in Rage. Bussen seien nach den unterschiedlichen Kräfteverhältnissen von Auto und Velo zu beurteilen.

Pro: Hans-Peter Portmann, FDP-Nationalrat

«Die heutigen Bussen von 20 oder 30 Fränkli beeindrucken fehlbare Velofahrer nicht. Nur mit höheren Bussen werden sie einsichtig – es muss wehtun! Durch höhere Bussen für Automobilisten haben zum Beispiel die Übertretungen merklich abgenommen.

Das Gefährdungspotenzial hängt nicht nur vorwiegend vom Fahrzeug ab, sondern auch vom Verhalten. Velofahrer gefährden andere Verkehrsteilnehmer ebenfalls: Autofahrer müssen ausweichen und Fussgänger werden zum Teil schwer verletzt durch Velofahrer. Nicht nur Autofahrer regen sich über Velorowdys auf, sondern immer mehr auch Fussgänger. Das rücksichtslose Verhalten der Rowdys schürt den Hass auf alle Velofahrer.

Rowdys gibt es zwar überall im Verkehr, doch gewisse Velofahrer denken oft egoistisch. Sie tragen nichts zur Infrastruktur bei, verursachen Schäden zu Lasten Dritter und verletzen sich selbst, was am Schluss aufgrund ungenügend vorhandener Absicherungen die Gesamtbevölkerung über Steuern und Versicherungsprämien mittragen muss.»



Kontra: Matthias Aebischer, SP-Nationalrat und Präsident Pro Velo Schweiz

«Autofahrer und Velofahrer sind nicht gleichwertig. Missachtet ein Autofahrer die Verkehrsregeln, gefährdet er immer Menschenleben. Er nimmt schwere Verletzungen oder den Tod anderer in Kauf. Ein fehlbarer Velofahrer kann zwar auch andere gefährden, aber nicht in diesem Ausmass. Deshalb ist die Abstufung bei den Bussen richtig.

Viel wichtiger ist, dass die Velofahrer genug Platz im Strassenverkehr haben. Das beginnt bereits bei der Planung der Verkehrswege. Deshalb haben wir auch die Velo-Initiative lanciert. Ich strebe ein Miteinander der Verkehrsteilnehmer an und nicht ein Gegeneinander.

Ich verurteile alle Verkehrsvergehen, egal ob von Velofahrern, Fussgängern oder Autofahrern. Jeder soll sich einmal überlegen, ob er sich in den letzten zwei Wochen immer zu 100 Prozent an die Verkehrsregeln gehalten hat, also zum Beispiel auch nicht bei Rot über den Fussgängerstreifen gegangen ist.»