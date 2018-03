«Wenn jeder Bürger so ein Trara machen würde»

Eigentlich wollte Natalie Rickli nach ihrem Auftritt im SRF-«Medienclub» am Dienstagabend schnurstracks nach Bern. Schliesslich musste sie am Mittwochmorgen um 8 Uhr für die Frühlingssession wieder auf der Matte stehen.

Bei einer Betriebsstörung wird im Zug und an den Bahnhöfen die aktuelle Betriebslage über Lautsprecher und Informationsbildschirme kommuniziert. Je nach Dauer und Art der Störung stehen zudem an den Bahnhöfen sogenannte Kundenlenker im Einsatz. Online finden sich die aktuellsten Infos zur Betriebslage über https://www.sbb.ch/de/fahrplan/bahnverkehrsinformation.html respektive über die SBB Mobile App.

Bei einer Verspätung eines Fernverkehrszuges von 60 Minuten und mehr verteilt das Zugpersonal sogenannte Sorry Checks (10 Franken in der 2. Klasse beziehungsweise 15 Franken in der 1. Klasse). Die Gutscheine können unter anderem auch im Speisewagen für ein Bier, ein Glas Wein, ein Sandwich oder einen Kaffee eingelöst werden.

Verpasst ein Fahrgast den letzten im Fahrplan vorgesehenen Anschluss, so organisiert und bezahlt die SBB eine Hotelübernachtung respektive eine Taxifahrtzur Zieldestination.

Eine Stellwerkstörung machte der SVP-Nationalrätin allerdings einen Strich durch die Rechnung: Zwischen Olten und Bern blieb sie mit dem Intercity für rund eine Stunde stecken. Die Zeit nutzte die Politikerin, um ihren Frust mit der Welt zu teilen: Sieben Tweets setzte sie ab, um ihre Lage zu schildern, sich über die SBB zu beschweren und Freibier zu fordern.

«Menno, was jammerst du?»

Einigen Usern ging Ricklis Lamento gehörig auf die Nerven. So antwortete etwa einer: «Störungen und Pannen kann es immer geben. Ihre Reaktion ist unangebracht und steht einer Frau und Politikerin, wie Sie es sind, nicht zu. Andere waren sicher auch betroffen. Ruhe bewahren, Augen zu und dösen hätte Situation entschärft.»

Sorry Frau Rickli Störungen Pannen kann es immer geben auch bei Autos. Ihre Reaktion ist unangebracht und steht einer Frau und Politikerin wie Sie es sind nicht zu. Waren sicher andere auch betroffen. Ruhe bewahren Augen zu und dösen hätte Situation entschärft. — erwin zahnd (@EZahnd) 7. März 2018

Ähnlich sieht es ein anderer: «Wenn jeder hart arbeitende Bürger ein solches Trara machen würde und Freibier forderte, wäre Twitter zugemüllt und die Schweiz müsste hektoliterweise Bier importieren.»

Wenn jeder hart arbeitende Bürger ein solches Trara machen würde und Freibier forderte, wäre Twitter zugemüllt und die Schweiz müsste hektoliterweise Bier importieren... — Knight86 (@KnightTemplar86) 7. März 2018

Und auch Ida meint: «Menno, was jammerst du? Dies war mein normaler Alltag während sieben Jahren als Pendlerin auf der Strecke Luzern–Bern–Luzern.»

Menno was jammerst du? Dies war mein normaler Alltag während sieben Jahren als Pendlerin Luzern - Bern - Luzern zuletzt sogar wöchentlich verpasster Anschluss sogar täglich! #nurso #sbb — ida (@ffogub) 7. März 2018

«Eine Dosis Simon & Garfunkel»

Andere User stärkten Rickli den Rücken. «Ich wünsche mir für Sie, dass es bald weitergeht und die SBB den richtigen Schalter findet. Weiterhin noch gute Nerven und so schnell wie möglich ein paar Stunden Schlaf», hiess es etwa.

Ich wünsche mir für Sie, dass es bald weitergeht und die SBB den richtigen Schalter findet. Weiterhin noch gute Nerven und so schnell wie möglich ein paar Stunden Schlaf! Ohne Träume von der SBB! 🍀 — Andreas Läubli (@andreaslaeubli) 6. März 2018

Auch gut gemeinte Ratschläge wurden an die Nationalrätin herangetragen. «Der Kluge fährt im Auto», meinte ein User.

Der Kluge fährt im Auto 🤭🙃 — Michel Jenzer (@goldwurst1) 6. März 2018

Und auch einen Musik-Tipp gabs: «Ich empfehle eine Dosis Simon & Garfunkel. Das wirkt fast wie Freibier.»

Ich empfehle eine Dosis Simon & Garfunkel. Wirkt fast wie Freibier. 😉 — Sven Zimmermann (@S_Zimmermann_) 7. März 2018

Natalie Rickli selbst wollte auf Anfrage von 20 Minuten keine Stellung nehmen.





