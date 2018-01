«Wenn man rauskommt, ist die Welt eine andere»

Sieben Tour-Teilnehmer und ihr Höhlenführer sitzen seit Sonntagmorgen im Hölloch im Muotatal SZ fest. Laut Franz Auf der Maur von Speleo-Secours Schweiz stecken die Männer noch mehrere Tage fest: «Sie sind noch mindestens 48 Stunden in der Höhle», sagte er am Montag.

Vor 66 Jahren war bereits eine Gruppe von Höhlenforschern im Hölloch eingeschlossen. Damals gab es weder ein Biwak, Essen, Lampen noch ein Kommunikationsgerät in der Höhle. Sie war auch noch nicht für Touristen zugänglich. Ganze zehn Tage verharrte die Forschergruppe 1952 in der sechs Grad kalten Höhle. Lothar Kaiser aus dem luzernischen Malters war einer von ihnen. Im August 2017 wurde er von der «Zentralschweiz am Sonntag» porträtiert. Als ihn sein Biologielehrer Alfred Bögli im August 1952 fragte, ob er ins Hölloch mitkommen wolle, sagte der damals 18-Jährige sofort Ja.

«Es waren die schlimmsten Stunden»

Gemeinsam mit Bögli und zwei Lehrlingen begann das Abenteuer. In der Höhle selbst war es Kaisers Aufgabe, Böglis Beobachtungen und Messungen aufzuschreiben. Gegen Mitternacht entschieden sich die vier Forscher, den Rückweg anzutreten. Sie hörten bereits das Rauschen der Wassermassen, versuchten aber dennoch den Ausgang zu erreichen. Doch der Weg nach draussen war schon überflutet. Sie kehrten um und fanden einen Abschnitt, in dem sie sicher waren vor dem tosenden Wasser.

Zehn Tage lang mussten sie in der kalten Höhle ausharren, mit nur wenig Essbarem. Ihre Zeit verbrachten die vier damit, alte Zeitungen zu lesen, den Wasserstand zu beobachten und Berechnungen anzustellen. «Es waren die schlimmsten Stunden, wenn man nicht schlafen konnte. Die Gedanken eilten nach Hause zu Mutter, Vater und Schwester. Angst vor dem Sterben erfüllte das Herz, heimliche Tränen begleiteten innige Gebete», erinnert sich Lothar in der «Zentralschweiz am Sonntag».

Medien aus aller Welt berichteten über Hölloch-Drama

Draussen war derweil eine grosse Rettungsaktion im Gange: Höhlenforscher, Rettungskräfte und das Militär waren anwesend. Als das Wasser endlich ausreichend gesunken war, bewältigten die vier Eingeschlossenen mit letzter Kraft den Weg nach draussen. Im Restaurant Hölloch wurden sie von nationalen und internationalen Medien, den Rettungskräften und ihren Familien empfangen. Das Foto von Lothar Kaiser, wie er seinen Vater umarmt, ging um die Welt. Kaiser sagt in der «Zentralschweiz am Sonntag» über die Rettung: «Wenn man so lange in der Dunkelheit war und wieder rauskommt, dann ist die Welt eine andere.»

Kaiser ist heute noch geprägt von dem Erlebnis vor 66 Jahren. Zehn Tage lang habe er dem Tod ins Auge geschaut, gefroren und gehungert. «Wer so etwas erlebt hat, der fragt sich unwillkürlich, wohin die Reise geht», sagt der Luzerner zur «Zentralschweiz am Sonntag». Seinem Lehrer Bögli habe er nie einen Vorwurf gemacht. Vielmehr seien die beiden bis zu dessen Tod Freunde geblieben.

(sil)