Das Unwetter vom Mittwochabend hat grosse Spuren hinterlassen, vor allem wegen der Massen an Hagel, die der Sturm hinterlassen hatte. Strassen, Keller und ganze Tiefgaragen wurden überflutet. Am Tag danach dann das grosse Aufräumen. Die Eis- und Hagelmassen werden aus den Kellern geschaufelt. An vorderster Front Gärtnermeister Michael Baumgartner aus Oberweningen: «Es sah aus wie im Krieg.»

Umfrage Treffen Sie für heute schützende Massnahmen für ein mögliches Gewitter? Ich nehme heute bestimmt das Basilikum-Töpfli herein.

Ja, ich lass alle Läden runter und verbunkere mich.

Nein, ich warte ab und schaue, wie es sich am Himmel entwickelt.

In den Zürcher Unterländer Ortschaften Oberweningen und Dielsdorf verstopfte Geschiebe ganze Bachläufe und schwemmte so die Wassermassen und den Hagel ins Dorf. Deshalb rückte Baumgartner bereits in der Nacht mit seinem Team aus, um mit Baggern die Bachläufe freizumachen: «Es war ein unglaubliches Geschiebe. Wir haben 25 Tonnen Material ausgebaggert».



Wie Baumgartner den Einsatz erlebt hat, erzählt er im Video.

(bus)