«Wir klatschen den Leuten den Dildo ins Gesicht»

Eine 14-Jährige bindet vor wenigen Tagen mitten auf einem Zebrastreifen in der Schweiz ihre Schuhbändel, während von links und rechts die Autos heranfahren und wegen ihr anhalten müssen. Auf der rechten Strassenseite stehen zwei andere Mädchen. Während eines filmt, feuert das andere die Zebrastreifen-Blockiererin an. Die Autofahrer warten und schauen genervt. Bis am Schluss durch das Geschrei der Mädchen für alle klar wird: Es ist ein Prank. Plötzlich lächeln auch die Autofahrer.

Doch nicht alle Pranks gehen so glimpflich aus. Auf Youtube gibt es Videos aus aller Welt, in denen zu sehen ist, wie Prankster während ihres Streichs verprügelt werden. Auch können Pranks rechtliche Folgen haben. So kamen zwei Prankster (17 und 18 Jahre alt) Anfang März auf die Idee, sich in einem Bus in Winterthur als Kontrolleure auszugeben. Nun wird einer wegen Amtsanmassung angezeigt und sein Kollege wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, weil er den Chauffeur tätlich angriff.

«Beide Seiten haben Spass»

Pranks seien so beliebt, weil sie nicht nur den «Tätern», sondern auch den «Opfern» Spass machten, erklären die beiden Schweizer Prankster Vincenzo Patrone-Manolio und Simone Mule, die als Inkbros bekannt sind. «Es stimmt schon: Im ersten Moment sind die Leute schockiert und fühlen sich verarscht. Doch dann haben sie Freude daran, dass sie Teil des Pranks sind, und gehen meistens mit einem Lächeln weg», sagt Patrone-Manolio. Und er gibt zu: «Wir haben andere geprankt, um dem traurigen Leben und dem stressigen Alltag einen Ausgleich zu geben.»

Auch die beiden Schweizer Prankster kamen durch ihre Pranks mit dem Gesetz in Konflikt: So seien sie beim ersten Prank dreimal von der Polizei befragt worden. «Wir haben so getan, als hätten wir Katzen in einer Pappschachtel, die wir den Leuten andrehen wollten. Das kam eigentlich gut an, viele haben gelacht», erzählt Patrone-Manolio. «Einige fanden es aber gar nicht lustig.»

«In der Schweiz ist nicht alles möglich»

Auch beim zweiten Prank sei die Polizei gekommen, jedoch nur einmal und mit einem Lächeln im Gesicht: «Wir banden einen Dildo an eine Angelrute und versuchten, den Leuten, die am Limmatquai vorbeigingen, den Dildo ins Gesicht zu klatschen.» Dieser Prank sei am besten angekommen. «Wir hatten nach rund zwanzig Minuten bereits ein Publikum um uns, das Freude daran hatte, dabei zuzusehen, wer als Nächstes den Penis kassierte.»

Bei ihren Pranks verspürten sie einen Nervenkitzel. «Es tat irgendwie gut, die Leute zu verarschen und dann gemeinsam Spass am Resultat zu haben.» Seit rund einem Jahr seien sie jedoch als Prankster nicht mehr so aktiv: «Es ist sehr aufwendig und in der Schweiz ist nicht immer alles möglich.» Die Gesetze seien sehr streng und die Menschen hier würden schnell einmal die Polizei rufen. Vermutlich sei das auch der Grund dafür, weshalb die Prank-Szene in der Schweiz nicht so gross sei.

Kaum Videos mit Schmerzen

Doch warum nehmen es Prankster in Kauf, Ärger mit der Polizei zu bekommen – oder setzen gar ihr Leben aufs Spiel, wie das junge Mädchen auf dem Zebrastreifen, das leicht von Autofahrern hätte übersehen werden können? «Pranks sind eigentlich nichts anderes als eine Mutprobe. Und eine Mutprobe ist keine Mutprobe, wenn das Element der Gefahr fehlt», erklärt Psychologe Christian Fichter. «Natürlich sollen Junge Pranks machen dürfen. Doch diese sollten gut ausgewählt sein, so dass man sich selbst oder andere nicht in Gefahr bringt.»

Viele junge Menschen seien sich der Gefahr nicht bewusst, da gefährliche Videos mit Schwerverletzten kaum gezeigt werden. «Auf Youtube findet man kaum Videos, auf denen der Prankster mit Schmerzen am Boden liegt oder sich oder andere in grosse Gefahr bringt.»

Wirtschaftspsychologe Christian Fichter.

«Pranks gehören zum menschlichen Sein»

Laut Fichter sind solche Streiche seit jeher bei den Menschen beliebt: «Humor und Mut sind wichtige menschliche Eigenschaften, mit denen wir uns vor uns selbst und anderen beweisen wollen. Auch provozieren wir andere gern, um Grenzen auszutesten.» Pranks verbinden diese Elemente in sich und kommen deshalb so gut an. Kurz gesagt: «Pranks gehören zum menschlichen Sein.»

Jedoch habe das Phänomen in den letzten Jahren mit Youtube, Instagram und Snapchat ein übertriebenes Level erreicht. «Während sich die Streiche und Mutproben früher vor allem im Quartier oder im Dorf abspielten, eröffnen heute die neuen Instrumente ganz neue Dimensionen. Plötzlich wird man mit dem weltweiten Dorf verglichen», erklärt Fichter. Vorbilder im Internet könnten dazu führen, dass Pranks überborden. «Man wird zu immer krasseren Pranks inspiriert. Wer andere gut verarschen kann, ist heute ein Star. Das gibt zu denken.»

